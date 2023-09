El PP rechaza la moción para la reapertura urgente del consultorio de Cueto al culpar al PSOE de su cierre

El Pleno acuerda la ejecución de un vial desde Nuevo Parque a la calle Eduardo García



SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Corporación de Santander ha rechazado este jueves la moción del PSOE para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) la reapertura urgente del Consultorio de Cueto, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el popular, para quien el cierre es "la suma de la mala gestión anterior" de los socialistas al frente de la Consejería de Sanidad.

En concreto, la iniciativa instaba a la alcaldesa, Gema Igual (PP), a exigir a la Consejería de Sanidad (PP) la reapertura urgente del consultorio de Cueto y el inicio de la tramitación de un nuevo centro de salud para Cueto y Monte, y durante su defensa, PSOE, PRC e IU-Podemos han lamentado el "incomprensible cierre" del consultorio y han considerado "culpables" del mismo a los "recortes del PP".

El portavoz socialista, Daniel Fernández, también ha criticado la falta de reivindicación de la alcaldesa con una Consejería de Sanidad de su partido cuando "hace cuatro meses" --con un consejero socialista-- consideraba "urgente" la reapertura y ahora se contenta con "un estudio" sobre las necesidades asistenciales. "El cierre es el resultado de las gestiones del PP y una traición a los vecinos del PP de Santander", ha reprochado.

Su homóloga de Vox, Laura Velasco, ha acusado a los socialistas de haber "destrozado la sanidad" pero ha apoyado la moción a pesar de la "hipocresía del PSOE en materia sanitaria", solicitando al PP que exija la reapertura y la tramitación de un nuevo centro de salud para Cueto y Monte, y defendiendo la recuperación nacional de las competencias sanitarias.

El concejal del PRC, Vicente Nieto, ha denunciado que los "recortes del PP en la Cantabria rural poco a poco están llegando a Santander" y se ha preguntado si éste va a ser el nuevo modelo de Atención Primaria, "reducido a la mínima expresión". También ha considerado que Igual "parece que se pliega" al nuevo Gobierno popular porque "solo hace falta voluntad política" para sacarlo adelante. "Buruaga lo exige, está en el programa del PP de Santander, y Gobierno y Ayuntamiento estudiarán las necesidades asistenciales para un nuevo centro de salud en Cueto-Monte: creo que se reabrirá o nos habrán engañado", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, ha apoyado la moción porque "las necesidades de los vecinos deben atenderse" y es necesario "garantizar una buena atención sanitaria" con un consultorio cuyo cierre es "incomprensible", a su juicio.

En respuesta a estas críticas, la alcaldesa ha asegurado que ha planteado al nuevo consejero popular, César Pascual, "las mismas reivindicaciones" que al anterior socialista, Raúl Pesquera, "y si hoy tengo que ir a la puerta del PSOE, el año que viene iré a la del PP", ha asegurado, porque su compromiso es "defender a los vecinos" independientemente de los colores políticos, ha dicho. En este sentido, ha criticado la "poca vergüenza" de los socialistas de reclamar cuando han sido quienes han planificado el verano y dado las vacaciones "y hoy hacen el papelón".

También ha afirmado que la propuesta de un nuevo centro de salud de Pesquera fue "una mera ocurrencia del PSOE" porque "no hay ni estudio". "¿Qué responsabilidad tiene el PP, que acaba de llegar?", ha preguntado la regidora, que por este motivo ha subrayado que no tiene que "reclamar nada al PP este año porque no lo ha hecho el PP. Se han adelantado (con la moción)", ha concluido.

VIAL DE NUEVO PARQUE

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción de los grupos Socialista, Vox, Regionalista y Mixto para la ejecución de un vial desde Nuevo Parque a la calle Eduardo García, de forma que se asegure el tráfico rodado y el acceso peatonal, y en cumplimiento de la resolución del Pleno de marzo de 2022 y de las peticiones vecinales.

El portavoz del PP, César Díaz, ha trasladado el apoyo del PP a esta moción, asegurando que "ahora es el momento de este vial porque hay circunstancias que hacen que haya de abordarlo ya", y, de hecho, se está "avanzando" en esta obra, que también "puede colaborar" en los problemas de tráfico en los colegios de la zona. El resto de grupos han manifestado no comprender el "retraso" en acometer una actuación "esencial para Peñacastillo y Hermanos Calderón" que los vecinos llevan demandando 32 años.

También se ha aprobado la moción de Vox para realizar un estudio sobre el sistema de drenaje de la ciudad, principalmente en las zonas más afectadas por las inundaciones, ejecutar un plan para solucionar este problema donde no funcione correctamente y revisar el correcto funcionamiento del tanque de tormentas de la Plaza de Italia, entre otras cuestiones.

Al respecto, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha anunciado que ya se está trabajando en un "borrador para actuar" en la plaza de Italia, también está en estudio el polígono de Elegarcu y se están analizando las ofertas para la construcción del dique en Santiago el Mayor.

Sin embargo, se ha rechazado la moción del PRC para habilitar un espacio destinado al estudio que esté operativo las 24 horas durante todos los días del año, porque el Ayuntamiento no ha recibido "demanda suficiente", según la concejala de Cultura, Noemí Méndez, que ha indicado que las solicitudes en este sentido "no llegan a una al año", además de que sería necesario realizar "una valoración más extensa" de esta cuestión.

OTROS ASUNTOS

En el área de Hacienda se han aprobado cinco expedientes de modificación del Presupuesto para la ampliación de las líneas del TUS, la compra de viviendas sociales y el convenio con el Racing de Santander para la mejora de los Campos de Sport --por 1,4 millones-, así como 12 reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Han salido adelante con los votos del PP y las críticas habituales de la oposición, en cuya opinión se "vulnera la ley", lo que hace estos acuerdos nulos de pleno derecho. Sin embargo, Igual ha asegurado que los primeros son "todos necesarios y generan un avance", y los segundos son "puntuales" o "extraordinarios" pero no superan el 0,6% del total de facturas.

En Cultura se ha aprobado por unanimidad dar el nombre de 'Abogacía del Turno de Oficio' a la plaza situada frente a los Juzgados e iglesia de las Salesas, que se materializará en un acto que se celebrará en los próximos meses.

También se ha dado el visto bueno al III Plan de la Infancia y la Adolescencia, uno de los documentos necesarios para la renovación de la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef, que ha contado con la oposición de Vox, para quien se trata de una "herramienta de las elites globalistas que imponen un modo de pensar para sus intereses" como son los ODS y la Agenda 20-30. El PSOE se ha abstenido al considerar que se trata de un documento "demasiado de trámite" y que nace "ya antiguo".