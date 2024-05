El PP señala a Torrelavega como "la más perjudicada" por los "incumplimientos" del Gobierno con Cantabria

Denuncia que los "retrasos" en las obras han llevado a un "caos circulatorio" que en verano será "un infierno"



TORRELAVEGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado los "incumplimientos" del Gobierno central en "todos" los compromisos adquiridos con Cantabria en materia de infraestructuras y ha señalado a la ciudad de Torrelavega como "la más perjudicada".

Los 'populares' han criticado que "todo lo que se ha prometido está pendiente" y "nada está concluido". Y en el caso concreto de la capital del Besaya, ha enumerado "retrasos" en las obras del conocido como nudo de autovías (el ramal de continuidad Sierrapando-Barreda), el soterramiento ferroviario o el Plan de Cercanías, a lo que suman la recién iniciada construcción del tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana, que se "solapará" con estas otras.

Esto provoca "un caos circulatorio" que "agrava el que ya de por sí tiene esta ciudad", han denunciado, explicando que "se está metiendo la circulación de una autovía y de un nudo muy importante al centro" y advirtiendo que en la época estival va a ser "un infierno" conducir por las calles de Torrelavega.

"Todo son engaños, todo son mentiras". "Todos los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria se han incumplido y quien más lo está pagando es Torralavega", han lamentado en declaraciones a los medios este jueves el diputado y senador autonómico, Íñigo Fernández, y el diputado y portavoz del PP en el municipio, Miguel Ángel Vargas.

Para Fernández, "no hay derecho" a tener un presidente del Gobierno que "no tiene palabra, que no cumple ningún compromiso, que no dice la verdad jamás" y que "engaña a los españoles, a los cántabros y a los torralaveguenses". "Pedro Sánchez a Cantabria y a Torrelavega no le ha dicho nunca la verdad".

Como ejemplo ha puesto la obra del ramal Sierrapando-Barreda, "adjudicada en mayo de 2018 por parte del anterior Gobierno" y que seis años después se encuentra "a medio hacer", generando "numerosísismos problemas" en la zona con atascos, embotellamientos y falta de seguridad.

Y como este proyecto "no termina" se va a "solapar" con el del tercer carril de la autovía entre Polanco y Barreda, respecto a la que el PP también crtica que "se necesiten 61 meses, cinco años enteros" para su ejecución.

También, en materia ferroviaria ha señalado el "notable retraso" de la duplicación de vía entre Santander y Torralavega, "que estaba previsto haber adjudicado en su totalidad en julio de 2018 con un presupuesto de 180 millones de euros, y seis años después lo que se ha hecho ha sido desdoblar esa actuación en cuatro subtramos y hoy solo se trabaja en el subtramo Santander-Muriedas. Lo demás está sin hacer".

Esa obra forma parte de la conexión de Cantabria con la Red Nacional de Alta Velocidad Ferroviaria, de la que Fernández ha subrayado que, teniendo en cuenta que el proyecto global costará 1.700 millones de euros y que en los dos últimos años se han invertido 80 millones, con este ritmo de ejecución se tardará "20 años" en completar la obra.

Además, ha denunciado que el Plan de Cercanías "no acaba de arrancar" pese a que se anunció en febrero de 2023 cuando se "destapó el escándalo" de los trenes que "no cabían por los túneles".

Por último ha citado el soterramiento, que debido a su "retraso" -el convenio entre el Estado, el Gobierno regional y el Ayuntamiento se firmó en 2018- su presupuesto estimado quedó "desfasado" y ahora "hay que meter más dinero", en concreto 8 millones de euros más en el caso del Consistorio.

"A nadie le está siendo tan caro, tan gravoso y tan incómodo el incumplimiento de los compromisos de infraestructuras en Cantabria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, porque Torralevega tiene los atascos, las complicaciones, el tráfico que se desvía y se mete en la ciudad como consecuencia de las obras y el peligro de circular por unas carreteras en obras con estrechamientos de calzada", ha sentenciado el senador.

En la misma línea, el portavoz del partido en el municipio ha añadido que Torrelavega es quien "paga el pato" de unos "incumplimientos" que "lastran el día a día" de los ciudadanos, también afectados por la reducción del número de plazas de aparcamiento con motivo del inicio de las obras del parking en altura de La Carmencita "sin un plan B".

Vargas ha criticado al respecto la "pésima coordinación con el Ayuntamiento" y el "silencio cómplice del alcalde", Javier López Estrada (PRC).