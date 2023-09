PRC critica la convocatoria "oscurantista y con prisas" en las empresas públicas y que no se exija "nada"

Hernando acusa al Gobierno de convocar los procesos para cubrir estas direcciones con "alevosía, premeditación, nocturnidad y festividad"



SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha tachado de "escándalo" los procesos de selección convocados por el Gobierno autonómico (PP) para el nombramiento de los máximos responsables de las empresas públicas de la comunidad, que a juicio de este partido se ha hecho de forma "oscurantista" y "con prisas", y sin que se exija "nada" en los requisitos, aunque en los méritos a valorar se incluye como novedad que los aspirantes hayan sido "cargo público representativo".

Así lo ha manifestado este sábado en declaraciones a los medios el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, quien ha censurado el proceder de los 'populares' al anunciar la convocatoria para cubrir una docena de puestos -remunerados con unos 60.000 euros- en una publicación extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el jueves, 14 de septiembre.

De este modo, las personas interesadas en optar a dirigir empresas como CANTUR, SODERCAN, MARE, GESVICAN o SICAN disponen de siete días naturales para presentar su "currículum y DNI", pero al ser uno de ellos festivos (La Bien Aparecida) y al caer dos más en fin de semana, dicho plazo se reduce a cuatro jornadas, frente a las diez establecidas en la convocatoria del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), ha comparado.

"La señora (Isabel) Urrutia -consejera de Presidencia- se ha inventado un nuevo elemento: alevosía, premeditación, nocturnidad y festividad", ha agregado Hernando.

También ha criticado que no se exija "ninguna" titulación superior o específica para acceder a estos puestos directivos, ni se diferencie entre los perfiles necesarios para dirigir las diferentes empresas, entre las que también se incluyen la Oficina de Proyectos Europeos, la Sociedad Regional de Educación, la Fundación Camino Lebaniego, la Sociedad Gestora del PCTCAN o la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

Y ha contrapuesto esa ausencia de titulaciones requeridas con el hecho de que sí se puntúe en cambio el haber sido cargo público representativo, en vez de experiencia en la gestión (premisa esta última que tuvieron en cuenta regionalistas y socialistas la pasada legislatura).

Por eso, el portavoz del PRC ha avisado que en su partido van a seguir "muy de cerca" estos procesos de selección y ha avanzado que una vez sean nombrados los altos cargos, solicitarán su comparecencia inmediata en la Cámara para "saber si saben algo de la empresa que van a dirigir".

Dado que la convocatoria "no exige nada", Hernando ha asegurado que cualquier cántabro, "o incluso cualquier extranjero", puede optar a "uno o a todos" los puestos de dirección de las sociedades públicas, simplemente remitiendo al Gobierno su currículum y copia del DNI, "antes del jueves, eso sí". "Los regionalistas animamos a todos los cántabros a presentarse", ha agregado.

Además, y dado que no se definen los perfiles necesarios ni se requiere "nada", el diputado del PRC ha precisado que la misma persona puede optar a los doce puestos y tener "los mismos méritos para dirigir Gesvisan, Sodercan, MARE o la Sociedad Regional de Cultura".

Para el portavoz regionalista este procedimiento del Gobierno constituye "un verdadero escándalo", sobre todo a la vista de la actitud mantenida por el Partido Popular frente a las convocatorias realizadas por el anterior Ejecutivo en 2019, cuando los plazos fueron de 10 días y los aspirantes tuvieron que acreditar titulación superior y experiencia relacionadas con la gestión empresarial de sociedades públicas o privadas.

"Ahora lo que se exige y valorará es haber sido cargo público representativo", ha agregado, al tiempo que se ha preguntado si esa falta de requisitos supone que haber sido diputado, alcalde o concejal -"del Partido Popular, casi mejor"- ofrece más posibilidades para acceder a la plaza.

LEY QUE HAY QUE CUMPLIR

Hernando ha reconocido que el sistema de designación de los responsables de las empresas públicas en vigor desde 2018 "quizá no es el más adecuado", pero ha recordado que es el que establece una ley que "hay que cumplir". "Nosotros la cumplimos y fuimos sometidos por ello a un acoso que llegó a lo personal, poniendo encima de la mesa nombres de personas privadas que accedían a un contrato, cosa que nosotros no lo vamos a hacer, porque no es admisible esa actuación del PP", ha añadido.

Asimismo ha recordado que, pese a las acusaciones y promesas de su etapa en la oposición, el PP "no ha eliminado ninguna consejería, ninguna dirección general, ninguna empresa pública", e incluso, después de haber criticado al PRC por incorporar la figura del consejero delegado en alguna de las empresas públicas, "la han mantenido junto a la del director general". "Y encima lo hacen con una convocatoria oscurantista, con clara vocación de ocultar e intentar que esto pasara sin que nadie se enterase, lo cual no es admisible", ha agregado.

"El Partido Popular se ha dado golpes con la transparencia y la honestidad, pero cuando llega la hora de la verdad nos está demostrando que, en vez de 10 días, 7 días; en vez de titulación superior, ninguna titulación, y en vez de experiencia en la gestión, cargo público representativo; esa es la realidad y vamos a ver a quién seleccionan", ha concluido