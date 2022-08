El PRC pide a Héctor Lavín que entregue su acta de concejal tras volver a apoyar la propuesta del contrato de basuras

CAMARGO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria en Camargo ha pedido a Héctor Lavín que entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento después de que se haya desmarcado en la votación de la propuesta de adjudicación del contrato del servicio de limpieza y basuras, cuyo proceso de tramitación, a juicio del PRC, "está lleno de graves defectos", por lo que los regionalistas habían decidido votar en contra.

A pesar de que se trataba de una decisión de partido, tal y como avanzó la secretaria general del PRC de Camargo, Rosa Valdés, el pasado viernes en rueda de prensa, el hasta ahora edil regionalista Héctor Lavín ha vuelto a votar a favor de la adjudicación del contrato en el Pleno celebrado a primera hora de esta tarde en el Ayuntamiento de Camargo, mientras que los otros tres ediles del PRC han votado en contra.

El portavoz regionalista, Eugenio Gómez, ha argumento el voto contrario de los regionalistas por los "graves defectos" y la "falta de transparencia" detectados en el proceso de licitación.

Así, ha citado que "no se hayan tenido en cuenta" los informes de los técnicos municipales que han estado representados en la Mesa de Contratación, ni de la interventora ni del Jefe del Servicio de Obras; que la alcaldesa, la socialista Esther Bolado, solicitara una nueva valoración externa, "cuando debió ser la Mesa como órgano competente"; y que "la empresa mejor valorada por los técnicos municipales fuera otra y no la propuesta por la empresa externa contratada", cuya experiencia profesional "no ha estado acreditada".

A estos aspectos ha añadido que la postura del Tribunal de Recursos Contractuales viene motivada porque el Ayuntamiento "no ha defendido la mayoría del pleno, sino que se ha allanado a lo defendido por la empresa" a la que se pretendía adjudicar el contrato.

"Motivos más que suficientes para no respaldar la propuesta de adjudicación a la empresa Urbaser", ha apuntado Gómez.

Por ello, después de que el concejal Héctor Lavín se haya desmarcado de lo acordado por el Comité Local, los regionalistas han pedido a su compañero que entregue su acta de concejal "si no está dispuesto a seguir lo que acordamos", ha señalado en un comunicado la secretaria general del PRC de Camargo, Rosa Valdés.

Valdés ha explicado que, a partir de ahora, el Comité Local de Camargo informará al Comité de Garantías del PRC de "la indisciplina" de Héctor Lavín, para que inicie el expediente disciplinario correspondiente, tal como recogen los Estatutos del PRC.

"Lamentamos profundamente la decisión de Héctor Lavín de ir en contra de lo acordado por el partido y esperamos que reflexione y sea coherente con su trayectoria y entregue el acta de concejal", ha concluido.