El PRC propone un acuerdo en el Parlamento para "blindar" las pensiones y garantizar que suban conforme al IPC

Archivo - La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández. - PRC - Archivo

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, propondrá este lunes un acuerdo al Parlamento para "blindar" el sistema público de pensiones frente a cualquier intento de privatización y garantizar su revalorización anual conforme al IPC real.

En un comunicado, los regionalistas han subrayado que el objetivo de este pacto es evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo como consecuencia del incremento del coste de la vida.

Para ello, Fernández defenderá una proposición no de ley (PNL) para reivindicar el sistema vigente como "una conquista social irrenunciable" frente a "las tentaciones privatizadoras de algunos sectores de la derecha", a los que ha advertido que los trabajadores españoles "pagan durante toda su vida laboral el derecho a una jubilación digna".

Con esta iniciativa, el PRC pretende reafirmar el compromiso del Parlamento cántabro con el mantenimiento y fortalecimiento del sistema público de pensiones, rechazar cualquier proceso de privatización total o parcial y exigir al Gobierno de España que garantice permanentemente el poder adquisitivo de los pensionistas.

"Las pensiones no son un regalo ni una concesión de ningún gobierno, sino un derecho que los trabajadores se han ganado después de toda una vida de esfuerzo y cotizaciones, y todos tenemos la obligación de protegerlo", ha subrayado la candidata.

De hecho, ha recalcado que el sistema público de pensiones es "un pilar fundamental del Estado del bienestar y un instrumento esencial de solidaridad entre generaciones, para garantizar unas condiciones de vida dignas a quienes culminan su etapa laboral".

Por ello, la iniciativa regionalista incluye un rechazo expreso a cualquier fórmula que suponga sustituir, total o parcialmente, las prestaciones públicas por sistemas obligatorios de capitalización individual o privada.

Según ha explicado Fernández, el PRC no cuestiona los planes voluntarios de ahorro o previsión complementaria, pero estos instrumentos "no pueden convertirse en una excusa para debilitar las pensiones públicas ni trasladar a cada ciudadano la responsabilidad de financiar su jubilación".

GARANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO

La candidata regionalista apuesta también por mantener la vinculación de las pensiones con el IPC real, para impedir que las subidas de precios reduzcan progresivamente la capacidad económica de los jubilados.

Por ello, la PNL insta al Gobierno de España a asegurar "de manera permanente" la revalorización anual de las pensiones conforme a la evolución de los precios y a impedir que cualquier modificación del sistema provoque una pérdida de poder adquisitivo.

Para Fernández, la sostenibilidad del sistema debe abordarse mediante "la creación de empleo de calidad, la mejora de los salarios y las cotizaciones sociales y, cuando resulte necesario, con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, sin renunciar en ningún caso a su carácter público y solidario".

Por último, ha subrayado que la defensa de las pensiones "no afecta solo a los jubilados de hoy, sino al conjunto de los trabajadores, incluidos los jóvenes, que deben tener la certeza de que contarán mañana con la misma protección".