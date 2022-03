PRC y PSOE 'bloquean' la comparecencia del presidente de la OPE sobre el nombramiento del director de la entidad

La oposición ve "dedazo" y critica a los grupos del Gobierno por "vetar" la comparecencia: "Están amparando la corrupción", dice Álvarez

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PRC y el PSOE han 'bloqueado' con su mayoría la petición de comparecencia en comisión parlamentaria del presidente del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) del Gobierno de Cantabria, Cesar Aja, sobre la designación del director gerente de esta entidad, David Rebollo, que para PP y Cs es un "dedazo".

Estos dos partidos de la oposición (Vox no ha acudido a la comisión) han criticado duramente a regionalistas y socialistas por "vetar" la comparecencia de Aja, dando, a su entender, "una patada al parlamentarismo, la democracia y el trabajo" de la oposición en su labor de control al Gobierno.

"Están ustedes amparando la corrupción", ha dicho el portavoz de Cs, Félix Álvarez, cuyo grupo era el que había solicitado la comparecencia de Aja. En su opinión, "algo huele a podrido" en la Consejería de Economía --de la que depende la OPE-- cuando el PRC y el PSOE impiden que Aja acusa al Parlamento a dar explicaciones".

El PP, que apoyaba la petición de Cs para que Aja diera cuenta de la convocatoria y resolución para designar a este alto cargo, ha expresado su "asombro" por el rechazo a esta comparecencia para explicar las "barbaridades" que, en su opinión, ha habido en torno a este proceso de selección.

Urrutia ha dicho que "entiende" que el PSOE se oponga a la comparecencia porque "no quiere sacar sus vergüenzas" pero lo que no comprende es la postura del PRC. En este sentido, se ha preguntado "qué sabe" el PRC "del rollo que hay que no quiere que no se sepa". "Algo de eso tiene que haber", ha añadido.

LAS RAZONES DE PRC Y PSOE PARA OPONERSE

Por su parte, regionalistas y socialistas han explicado que ha votado en contra ya que, por una parte, entiende que el tema ya ha sido "suficientemente tratado en el Parlamento" a través de diversas iniciativas que la oposición ha planteado y que incluso han tenido la respuesta de la consejera de Economía, María Sánchez. Además, han subrayado que se ha remitido a la oposición el expediente del proceso, mientras que PP y Cs insisten en que este se les ha enviado "mutilado".

Además, han achacado también su 'no' a esta comparecencia al hecho de que haya una demanda ante los tribunales relacionada con este proceso, con lo que entienden que es en este ámbito judicial donde debe resolverse este asunto. "Hay que respetar la independencia judicial", ha dicho.

En este sentido, la diputada del PRC, Emi Aguirre, ha indicado que será en este proceso judicial en el que se aporte todo el expediente completo con "absoluta transparencia" y se dirima todo lo que tiene que ver con el mismo y ha garantizado que habrá "absoluto respeto" a la resolución judicial.

Además, ha invitado a la oposición a que "si ve algún atisbo de corrupción" lo denuncie, no desde el Parlamento sino en los tribunales.

La oposición ha vuelto a poner en duda que Rebollo fuera el mejor candidato de los 20 que se presentaron al cargo de director gerente de la OPE al considerar que su formación --es ingeniero técnico agrícola, doctor en Ciencias Financiera y máster en Finanzas-- y su trayectoria profesional no tienen que ver con el mismo.

"No tiene ni idea de la UE", ha dicho la diputada del PP Isabel Urrutia, que ha afirmado que Aja "no ganó" el proceso de selección sino que "le dieron" el puesto.

También desde la oposición, se ha relacionado la designación de Rebollo con otros dos nombramientos: el de la directora de la Fundación Comillas, Eva González, y la actual directora general de Fondos Europeos del Gobierno regional, Paz Díaz Nieto, excoordinadora de Proyectos Europeos en la OPE, quien ha demandado al Gobierno por considerar que el contrato con el que fue contratada en la OPE estaba en fraude de ley y pide volver a la misma con contrato indefinido cuando cese de su actual puesto.

Álvarez ha insistido en que se trata de tres personas tienen una "relación personal y profesional indiscutible" ya que todas ellas provienen del Tecnológico de Monterrey (México) y, además, Rebollo y la directora de la Fundación Comillas son pareja.

A su juicio, no hay "coincidencia cósmica ni serendipia que aguante esta coincidencia": que tres "colegas" logren estos tres puestos.

Tanto para Cs como para el PP la contratación de Rebollo tiene más que ver con una "reagrupación familiar" que con la aplicación de los principios de "igualdad, mérito y capacidad" que deben regir la contratación en la Administración.

Tras la negativa de PRC y PSOE a esta comparecencia, PP y Cs han avisado que el asunto no va a quedar ahí.

"Están removiendo el avispero", ha advertido Álvarez a regionalistas y socialistas, a los que ha dicho que Cs "tomará las medidas que estén en sus manos" para que la oposición pública se entere.

Y Urrutia cree que "ahora" la consejera de Economía sí va a tener qué acudir al Parlamento a dar explicaciones. "Atrévanse a decir no a que conteste preguntas parlamentarias", ha retado a PRC y PSOE.