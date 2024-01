Premiados dos trabajos del ámbito de la cooperación realizados por egresados de la UC

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajos realizados por egresados de la Universidad de Cantabria (UC) han sido galardonados con sendos premios en el ámbito de la cooperación.

En concreto, se trata del V Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo del Grupo 9 y del premio José Félix García Calleja a la cooperación internacional en la modalidad Compromiso 2030.

Por una parte, se ha reconocido la tesis de Mongongo Dosa Pacifique, doctor de la UC, titulada 'Aid, economic growth and poverty: Analysis of the stimulating and distorting efects of social Development Assistance on Sub-Saharan African countries'.

Y, por otra, el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Leyre del Carmen Rebollo Blanco, Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos de la Facultad de Educación en 2020, titulado 'Agentes Globales: una innovación educativa para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible'.

En el caso de la tesis de Dosa Pacifique, que aborda los efectos estimulantes y distorsionadores de la ayuda al desarrollo social en los países del África subsahariana, el jurado valoró el fuerte impacto y aplicabilidad en materia de cooperación en materia de la agenda 2030 y los ODS".

Sobre el estudio de la egresada de la Facultad de Educación el jurado ha destacado su contribución a la innovación educativa a través del fomento de la educación para el desarrollo sostenible, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo y promoviendo la educación de una ciudadanía global trasformadora, ha indicado la UC en nota de prensa.