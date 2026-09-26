PSOE aprueba dos resoluciones para rechazar el cierre de aulas y exigir la paralización del convenio con Santa Clotilde

El secretario general de PSOE de Cantabria, Pedro Casares, durante el Comité Autonómico - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico del PSOE de Cantabria que se ha celebrado este sábado ha aprobado dos resoluciones en materia de educación y sanidad.

Una, rechaza la política de cierre de aulas y despido de docentes y solicita al Gobierno (PP) dialogo social para fortalecer la Educación Pública; y, la otra, exige la paralización del convenio con el Hospital de Santa Clotilde y que "se depuren responsabilidades en las derivaciones de la sanidad pública a la sanidad privada".

Así, en relación a la primera, los socialistas cántabros han defendido que la educación pública es "uno de los pilares" del estado del Bienestar y también "uno de los principales instrumentos de garantía de la igualdad de oportunidades, de cohesión social y de vertebración territorial".

Para ellos, el curso escolar ha comenzado de "la peor forma posible" en la comunidad autónoma, "con el cierre de 52 aulas, el despido de 176 docentes y la comunidad educativa en huelga y manifestándose en defensa de mejoras necesarias en la enseñanza pública ante los recortes y deterioro del Partido Popular".

En la resolución aprobada por el Comité Autonómico, han señalado que la reducción de las ratios, la carga burocrática, la regulación de las actividades extraescolares, la financiación de la red pública o el fortalecimiento de la escuela rural y la educación en la diversidad son algunos de los asuntos que exigen una interlocución "estable" con los representantes del profesorado, las familias y el alumnado, que dé paso a acuerdos para fortalecer la educación pública.

Además, el PSOE de Cantabria ha afirmado en la resolución que "una verdadera política educativa" debería ver en el descenso del número de alumnado "una oportunidad para avanzar hacia una mejor atención educativa y no traducirse en la desaparición de unidades y docentes".

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

En cuanto a la sanidad se refiere, el PSOE ha reivindicado que la pública "es el buque insignia de nuestro Estado del Bienestar".

Y ha vuelto a denunciar que el Gobierno del Partido Popular ha impulsado desde 2023 "recortes y privatizaciones" en Cantabria, con el objetivo de "deteriorar la confianza y desmantelar el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tal y como lo conocemos".

De esto modo, han recordado que sólo en los últimos meses, se ha visto "cómo los centros privados de Cantabria han ido incrementando las contrataciones con el SCS como el reciente convenio anunciado con la Mutua Montañesa para la realización de pruebas diagnósticas radiológicas e intervenciones quirúrgicas traumatológicas por 4 años".

Pero, han apuntado los socialista, "la principal amenaza" sobre la supervivencia del Servicio Cántabro de Salud, es la entrada en vigor del convenio singular con el hospital privado de Santa Clotilde por valor de 256 millones euros con una vigencia de 20 años.

De esta forma, en la resolución han incidido que en los últimos días han denunciado que el Gobierno del PP ha puesto en marcha "un proyecto piloto para la derivación de pacientes, llegando a amenazar a pacientes con la exclusión de las listas de espera si rechazan la atención médica en dicho centro".

Los socialistas cántabros han concluido que se trata de "un proyecto piloto ilegal", que el Ejecutivo "comenzó negando, después reconociendo para finalmente, tras culpabilizar de ello a un responsable sanitario, anunciar su retirada".

"Un ejemplo más de las alarmantes decisiones del Partido Popular para recortar la asistencia sanitaria pública en Cantabria", ha finalizado el PSOE en nota de prensa.