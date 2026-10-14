El PSOE denuncia en la Fiscalía a Movellán por posible prevaricación por la obra de un aparcamiento en Muriedas

Esther Bolado tras presentar en la Fiscalía una denuncia contra Movellán por posible prevaricación y delito contra la ordenación del territorio - EUROPA PRESS

CAMARGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Camargo ha presentado en la Fiscalía de Cantabria una denuncia contra el alcalde, Diego Movellán (PP), por un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio supuestamente cometidos en la obra ejecutada en la calle Rufino Ruiz Ceballos de Muriedas donde según los denunciantes se ha sustituido una zona verde de dominio público por un asfaltado y un aparcamiento y se han eliminado 1.347 metros cuadrados de esa área, el 56 por ciento del total, todo ello "sin ningún informe técnico que avalase dicha intervención".

Así lo ha asegurado la portavoz de los socialistas del municipio y exalcaldesa, Esther Bolado, en declaraciones a los medios este miércoles a las puertas del Palacio de Justicia de Santander, después de denunciar en el ministerio público estos hechos, que consideran "muy graves".

Tal y como ha argumentado, la zona en cuestión fue diseñada para "apartar" el tráfico de las viviendas existentes en el barrio del Carmen, y ha lamentado al respecto que "se ha convertido en asfalto", fruto de una actuación que se remonta al año 2023, esto es, al inicio de la legislatura. "Lo que ha hecho es meterles otra vez los coches debajo de las casas, quitando también árboles de un gran porte", ha criticado Bolado.

Además, se ha quejado de que desde el Grupo Socialista llevan más de dos años pidiendo los informes técnicos y de urbanismo que avalen esta actuación, sin que -como ha lamentado- hayan obtenido "ninguna respuesta", salvo un "papel firmado por el alcalde" según el cual -y tal y como ella ha dicho- al ser "una obra municipal no requiere de ningún informe".

"Esto es como si pagásemos facturas sin tenerlas", ha comparado Bolado, que ha indicado que ante la "gravedad" de los hechos en el PSOE han decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio en torno a esta obra, que los socialistas también han llevado al Consejo de Transparencia.

"Creemos que nadie tiene que estar por encima de la ley y, por supuesto, el alcalde mucho menos", ha considerado la antecesora en el cargo de Movellán, y para quien este tiene que ser "ejemplar". Al hilo de esto, se ha quejado de que el 'popular' ha "acusado siempre" a los socialistas de ser "muy pesados" en los plenos reclamando información, en este caso concreto desde el año 2024 y pese a lo cual el alcalde "nunca" ha contestado a sus requerimientos.

"Le agobiamos", ha expresado Bolado, para comentar que ya no le van a "agobiar más", al dejar de pedir esa documentación -informe del jefe de urbanismo que avale la obra e informe técnico que acredite que es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana- y acudir "donde teníamos que ir", es decir, a la Fiscalía. "No puede hacer uno lo que le dé la gana y donde le dé la gana", ha sentenciado para terminar.