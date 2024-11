PSOE presenta enmienda a la totalidad a un presupuesto "irreal, insuficiente y antisocial"

Zuloaga critica que Buruaga se vuelva a subir el sueldo un 2,5%

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2025 porque lo considera "irreal, insuficiente y antisocial" y "no soluciona ninguno de los tres principales problemas que sufren los cántabros por culpa del PP" que, según los socialistas, son "el caos en la sanidad pública, la parálisis de la industria y la gravísima crisis de vivienda".

El portavoz socialista y secretario general del partido en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha presentado este martes en rueda de prensa esta enmienda la totalidad, tanto al presupuesto como a la Ley de Medidas Económicas y Fiscales, porque las cuentas pactadas por el PP y el PRC contienen "la ideología de Vox". "Es un presupuesto de las derechas, que recorta en igualdad, en ciencia o en cooperación al desarrollo y que se olvida por completo de la Cantabria rural y del reto demográfico", ha dicho.

Esta enmienda a la totalidad de los socialistas, que se debatirá junto a la registrada por Vox en un pleno extraordinario el jueves, 21 de noviembre, refleja el "rechazo frontal" del PSOE al presupuesto elaborado por el PP y que cuenta "con los votos del PRC, su socio de investidura y presupuestos, y con la ideología de Vox y de la extrema derecha".

Zuloaga ha señalado que esta enmienda a la totalidad es "una responsabilidad y obligación" de los socialistas porque, ha asegurado, "somos la alternativa la mal gobierno de las derechas que hoy gestiona Cantabria" y que, ha criticado, sacará adelante unas cuentas como las de 2024 de las que "nada se ha cumplido" porque "la inversión real en Cantabria ha bajado" y "se han bajado los impuestos a los ricos con un modelo tributario injusto que aumenta las desigualdades".

Para el líder socialista, el presupuesto de 2025 es "nefasto" y evidencia la "parálisis" del Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga. "Es un presupuesto que no tiene la ambición necesaria que requiere Cantabria", ha opinado, señalando que no contemplan "ningún proyecto nuevo" continuando así el "balance muy pobre" de la gestión 'popular'.

Pero, frente a ello, ha denunciado que la presidenta regional, en estas cuentas, "vuelva a subirse el sueldo por segundo año consecutivo", concretamente un 2,5% que se suma al 7,5% de 2024, lo que conlleva una "subida de la nómina de 6.000 euros" anuales en dos años.

En su crítica a las cuentas para el próximo año, Zuloaga ha señalado concretamente a algunas áreas, especialmente a la sanidad, donde hay "un presupuesto congelado", que "no es realista" y es "insuficiente" y "de forma muy grave en el gasto farmacéutico".

Para Zuloaga, las cuentas en Salud son "genéricas y poco transparentes en cuanto a las inversiones" en las que no aparecen los proyectos anunciados por el Gobierno regional para hospitales, centros de salud o consultorios. "Peca de ambición y no hay nada que no apareciese ya en las últimas cuentas del el gobierno anterior PRC-PSOE)", ha asegurado.

En este punto, ha criticado "el retraso sin ninguna justificación" de las obras para la creación de la unidad de protonterapia. "Me duele porque estábamos en tiempo de ser los primeros de España en garantizar que la sanidad pública de Cantabria contara con la unidad más avanzada en la lucha contra el cáncer, y el PP, Buruaga y Pascual parece que están convencidos de querer llegar tarde a la cita con la sanidad pública", ha añadido.

En materia de industria, ha vuelto a criticar la "mala nota" de la región en algunos indicadores y, pese a ello, ha lamentado que las cuentas para 2025 "traen muy malas noticias" porque "bajan las partidas para desarrollo industrial y se destinan "cero euros" a la estación intermodal del centro logístico de La Pasiega, que ha insistido en que se debería licitar.

En este sentido, ha denunciado que la falta de partida para la estación es "otra evidencia" de que, en este asunto, el Gobierno de Cantabria solo busca la "confrontación con el ejecutivo de Pedro Sánchez" que, sin embargo, "tiene un compromiso claro con La Pasiega", proyecto para el que ya ha destinado 22 millones de euros.

"Este presupuesto de Buruaga se vuelve a olvidar de La Pasiega. Cero euros para la estación intermodal. Y la pregunta que debe hacerse Cantabria es por qué la presidenta está empeñada en perder tiempo en la construcción de la estación intermodal. Porque cada minuto que Buruaga pierde discutiendo con el Gobierno de España o dejando de licitar la estación, son años perdidos en la capacidad de Cantabria de contar con un polígono logístico", ha añadido el socialista.

En cuanto a la ciencia y la innovación, Zuloaga ha criticado que el Gobierno del PP insista en "no cumplir" la Ley de Ciencia que se aprobó la pasada legislatura con sus votos favorables.

"PRIVATIZAR BENEFICIOS Y SOCIALIZAR PÉRDIDAS"

En otro orden de asuntos, el socialista ha apuntado al área de turismo, que es una de las "principales industrias" de Cantabria, y ha denunciado que el presupuesto "lo único que trae es el inicio de la política de privatizaciones del PP", al que ha acusado de querer "vender por lotes" la empresa pública más rentable, Cantur.

Así, ha criticado el "dedazo del PP para privatizar la hostelería de Alto Campoo y del Hotel La Corza Blanca". "Privatizar beneficios, socializar pérdidas. Esta es la ideología del PP", ha apostillado.

También se ha referido al área de vivienda y ha opinado que estas cuentas "no aportan soluciones a los cántabros ante la grave crisis de vivienda". "No hay ninguna apuesta por el cambio de modelo, por la rehabilitación, por el fomento de la alquiler asequible, por la movilización de vivienda vacía y por la ampliación del parque público de vivienda", ha dicho.

Para Zuloaga, la vivienda en Cantabria se ha convertido en "un bien de lujo" y el PP "entiende que la vivienda es para los que vienen de fuera, para la segunda residencia o para los pisos turísticos".

En Educación, ha lamentado los "retrocesos para la educación pública" con el PP y ha apuntado que el presupuesto de 2025 es "decepcionante" que no incorpora la reivindicación de los docentes para la mejora retributiva y "vuelca cada vez más recursos a la privada y a la concertada en detrimento de la pública".

"Este es el Gobierno del Partido Popular en un presupuesto antisocial que nos obliga a no validarlo", ha insistido, y ha indicado que también se "congela" la partida para Igualdad, "bajan" las de Cooperación al Desarrollo en donde el PP "vuelve a meter la tijera" como ya hizo en la legislatura 2011-2015.

Además, Zuloaga ha denunciado que es un presupuesto "insolidario" también con los municipios más despoblados de Cantabria y "se olvida del reto demográfico" eliminando las ayudas fiscales que había para 28.000 habitantes de 16 municipios en riesgo de despoblación. "Son políticas que necesitan continuidad en el tiempo y que el Partido Popular se las carga de un plumazo y sin explicación", ha denunciado.

Para el secretario general del PSOE, se trata de "un presupuesto profundamente ideológico" porque, "mientras eliminan las ayudas a reto demográfico, destinan 41.000 euros a espectáculos taurinos con el pretexto de evitar la despoblación rural". "Quitamos ayudas a los municipios, quitamos ayudas a los habitantes con reto demográfico, pero eso sí, les llevamos corridas de toros para que decidan vivir en los pueblos. No tiene ningún sentido", ha opinado.