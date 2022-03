PSOE de Santander denuncia la ausencia de alertas a la población en momentos de contaminación ambiental

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santander ha denunciado la ausencia de alertas hacia la población en momentos de contaminación medioambiental como la de los últimos días con la intrusión del polvo sahariano. Un polvo que contiene partículas altamente contaminantes y que puede producir daños en distintos sistemas, como el cardiaco o inmunitario, e incluso incrementar la mortalidad, según el PSOE.

Así, han lamentado que el Ayuntamiento no haya creado ningún tipo de alerta, como sí se ha hecho en otros municipios del país, dirigida a los grupos de población más vulnerables.

Y que tampoco se hayan adoptado medidas preventivas para evitar las actividades deportivas al aire libre en recintos municipales, "explicando a la ciudadanía el riesgo que supone para la salud estar expuesto de manera intensa a estas partículas tan contaminantes".

De este modo, los socialistas consideran que la "falta de interés del Ayuntamiento de Santander en las políticas medioambientales pone en riesgo la salud de los santanderinos al no alertar a la ciudadanía, no disponer de protocolos, y no poner en aviso a la población más vulnerable, sobre todo cuando la calidad del aire en la ciudad es muy mala".

En esta línea, han explicado que, en ayuntamientos como el de Burgos, se ha dictado un Bando de Alcaldía en el que se informa sobre la situación y se añaden recomendaciones útiles para la población. O que en otros muchos municipios se han declarado alertas por contaminación del aire avisando a los vecinos mediante paneles informativos, la web municipal o a través de mensajes difundidos en medios de comunicación.

Según el PSOE, "está demostrado científicamente que la contaminación aumenta los ingresos hospitalarios, las urgencias y la mortalidad, especialmente por procesos cardiovasculares y respiratorios".

Cada vez son más los organismos que reivindican la importancia de compartir los datos sobre la calidad del aire en tiempo real con la ciudadanía, como se hace en numerosos ayuntamientos de toda España. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud viene dado directrices y estableciendo umbrales para proteger la salud de la ciudadanía.

"Es algo que podría hacerse de manera inmediata, solo requiere de voluntad política y de reconocer la importancia que tiene la contaminación en la atmósfera", ha subrayado la portavoz adjunta y responsable de Salud del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Santurtún.

La edil ha recalcado que desde el PSOE se lleva insistiendo durante toda esta legislatura en la importancia de que el Ayuntamiento haga mediciones de concentración de contaminantes en los diferentes barrios, que los datos que se recojan sean accesibles y, que en paralelo, se trabaje con la población sensibilizando sobre el tema, creando alertas, o configurando mapas de zonas calientes, entre otras cuestiones que están pendientes de hacer por parte del Consistorio.

Por otra parte, ha recordado que cuando cualquier persona quiere acceder a la sección de 'Calidad del Aire' de la web del Ayuntamiento de Santander, se encuentra con un enlace que le remite a la información del Gobierno de Cantabria.

Por ello, ha explicado que el Grupo Socialista ha registrado una moción para el Pleno de marzo en la que pide que los nuevos sensores que van a implantarse, gracias a un proyecto financiado con fondos europeos, faciliten datos "útiles, accesibles y reales". Además, se deben evitar los errores cometidos con los sensores medioambientales que se implantaron en 2011, "porque nunca cumplieron su función de manera correcta", ha afirmado.

Santurtún ha afirmado que hay "numerosos estudios científicos sobre la calidad del aire en nuestra ciudad que no nos dejan en muy buen lugar". Y ha apuntado la necesidad de concienciar a la población de los efectos negativos que tienen los contaminantes en la salud y la importancia que tiene la contaminación atmosférica.

Para los socialistas santanderinos, "la apuesta por políticas medioambientales y por una ciudad que sea más verde y sostenible es también apostar por una población más sana".