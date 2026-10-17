El PSOE de Santander denuncia que la web del MAS no se encuentra operativa y exige recuperar su archivo documental

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SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha denunciado que la web del Museo de Arte de Santander (MAS) no se encuentra operativa y ha exigido que se recupere su archivo documental.

Los socialistas han registrado una batería de preguntas para su debate en el próximo Pleno municipal con el objetivo de conocer las causas de estas incidencias.

En un comunicado, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha lamentado que una herramienta que se presentó en octubre de 2013 y que fue concebida también como archivo web del Museo haya dejado de estar accesible para la ciudadanía.

"Los vecinos tienen derecho a acceder a la información sobre nuestro patrimonio cultural y a conocer la trayectoria de una institución como el MAS. No podemos permitir que años de documentación, investigación y difusión queden fuera del alcance de la ciudadanía", ha señalado.

Fernández ha subrayado que la página web reúne contenidos de gran valor sobre la colección del Museo, sus artistas y obras, las exposiciones, las actividades, las publicaciones y ediciones, así como información sobre los trabajos de conservación y restauración.

Además, permite consultar documentación relativa a la historia, la organización y el funcionamiento de la institución, así como el acceso a las memorias anuales de la institución.

"Estamos hablando de mucho más que una página web. Era una herramienta de difusión cultural y un archivo documental que permitía conocer el trabajo desarrollado por el Museo durante décadas. Su falta de disponibilidad impide consultar con normalidad toda esa información y genera dudas sobre las medidas adoptadas para garantizar su conservación", ha apostillado el portavoz socialista.

Por ello, el PSOE preguntará en el Pleno desde qué fecha permanece inoperativa la página web, cuándo tuvo conocimiento el Ayuntamiento de esta situación, cuál es la causa concreta de la interrupción del servicio y qué plazo maneja el equipo de Gobierno (PP) para restablecerlo por completo.

Asimismo, los socialistas solicitarán información sobre si existe una copia de seguridad completa y actualizada de la web anterior a la interrupción y las garantías para recuperar los contenidos históricos y preguntarán qué servicio municipal o empresa es responsable del alojamiento y del mantenimiento técnico de la página, así como cuáles son los contratos vinculados a estas prestaciones.