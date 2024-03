El PSOE de Santander insta al Gobierno regional a realizar el estudio de las zonas tensionadas de vivienda

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno del 27 de marzo en la que insta al Gobierno de Cantabria (PP) a aplicar la Ley de Derecho a la Vivienda y realizar el estudio de zonas tensionadas del mercado residencial en la ciudad, en aplicación de su competencia.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el concejal Javier González de Riancho, el portavoz socialista ha explicado que la Ley de Derecho a la Vivienda "da herramientas" pero no obliga a las comunidades autónomas, por lo que "es cuestión de voluntad política".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de Cantabria que redacte un estudio sobre el precio de la vivienda habitual, y si el alquiler o la hipoteca supone un coste de más de un 30% de los ingresos o el precio de la vivienda ha subido tres puntos más que la media de Cantabria, declare la zona tensionada de mercado residencial.

Fernández ha apuntado datos sobre el "gravísimo problema de la vivienda" en la capital de Cantabria, con más de 2.500 viviendas vacías, otras 1.600 destinadas al alquiler vacacional y una oferta de apenas 400 para el alquiler residencial, ha dicho. "El precio ha subido de forma escandalosa y el que no encuentra vivienda se tiene que marchar", ha enfatizado.

Un problema que ha relacionado con la pérdida de 23.000 habitantes en los últimos 30 años, desde los 196.000 que tenía Santander en el año 1995 a los 173.000 de la actualidad. "Es todo un proyecto ideológico del PP, que electoralmente le funciona, pero que condena a la ciudad con pérdida de población y de dinamismo económico", ha sostenido.

Fernández ha justificado el momento de presentar esta moción, una vez que se ha publicado el Índice de Referencia de Precios la semana pasada y en un mes con mucho debate sobre vivienda en Cantabria y Santander, en alusión a las declaraciones del consejero de Vivienda del PP, Roberto Media, o de la propia alcaldesa, Gema Igual, contrarias a aplicar la Ley.

El portavoz socialista ha acusado al PP de "una tremenda insolvencia o muy mala fe con el tema de la vivienda". Se ha dirigido a Media, que afirmó que "esto no es Cuba", para solicitarle que "no caiga en la caricatura". "Ciudades capitalistas como Bruselas, Viena o Los Ángeles están interviniendo el mercado para garantizar el acceso a la vivienda. Bruselas incluso con expropiaciones de uso por 20 años. No, no es Cuba, es la capital de Europa", le ha reprendido.

En cuanto a la alcaldesa, que pidió al Gobierno central que aclarase el concepto de zona tensionada, Fernández ha considerado que "la ley está muy clara. Otra cosa es que no la entienda o que no la quiera entender. Y si se va a quedar de brazos cruzados al dictado de la calle Génova, que lo reconozca", ha instado.

Tras aclarar que el índice de precios de referencia solo obliga a grandes tenedores de 10 o más viviendas, ha retado a Igual a que explique "de qué lado está, del lado de los santanderinos o del lado de los grandes rentistas y especuladores".

También ha reprendido al Gobierno de Cantabria, que "lleva un año para sacar el decreto de vivienda turística". "Empieza a parecer que están dando tiempo para regularizar pisos", ha comentado, apuntado qeu además "están generando un grave problema, no sólo de competencia desleal a los hoteles, sino también de incremento salvaje del alquiler vacacional y de pérdida de posibilidades de vivienda residencial para todo el año".

Así, ha señalado que "ya se está viendo en las estadísticas" y ha pronosticado que con esta gestión del Partido Popular "vamos a ser la ciudad y la comunidad autónoma donde más va a crecer el alquiler vacacional".

De esta manera, ha considerado que esta "suma de políticas del PP" tiene "ganadores y perdedores". "Ganadores los especuladores, los grandes rentistas y los fondos de inversión y perdedores los santanderinos, la gente común que trabaja pero se le va medio sueldo o más en pagar la vivienda. O que tienen 30-40 años y no se pueden emancipar. O que no encuentran casa en Santander y se tienen que marchar a otro municipio", ha sentenciado.

Frente a un PP "que se queda de brazos cruzados ante el problema de la vivienda o que ha paralizado las 250 viviendas públicas del Campón de Peñacastillo y ha renunciado a su financiación con fondos europeos ante el silencio cómplice de Gema Igual", Fernández ha reivindicado "las soluciones que el Gobierno de España está poniendo encima de la mesa".

Así, se ha referido a la propia Ley de Derecho de la Vivienda, la apuesta por un "gran parque público de viviendas a la altura de los europeos" y los fondos para rehabilitación como los más de 5 millones que ha aprobado ayer el Consejo de Ministros o están llegando ya a barrios santanderinos como el Barrio Obrero o las casas de la Renfe.

También ha respaldado las políticas del PSOE cuando ha gestionado el área de Vivienda en el Gobieno de Cantabria, avaladas incluso por el actual consejero del PP, como el Plan Moviva. "El propio Media acaba de reconocer que es un buen plan, pero que el PP no ha hecho nada en un año en el Gobierno", ha replicado.