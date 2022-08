PSOE solo liderará el cambio en Santander si Cs rompe el pacto, dimite y tiene autorización nacional

Fernández cuestiona la creibilidad de Ceruti

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santander ha anunciado hoy que solo está dispuesto a liderar el cambio en la ciudad y desalojar al PP del Gobierno local si su socio de Gobierno, Ciudadanos, rompe el pacto, dimiten sus dos concejales y pasan a la oposición, y reciben autorización de la dirección del partido en Madrid.

Así lo ha dicho hoy en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, que ha reiterado en su intervención que

"si no ha habido cambio en Santander es por culpa de la decisión de Ciudadanos de apuntalar en el poder al Partido Popular en 2019".

"Después de tantas veces que la dirección de Ciudadanos ha frenado el paso al cambio en el Ayuntamiento, tienen que entender que necesitamos señales inequívocas de que el mismo partido ahora está decidido a apoyar ese cambio por el que su portavoz parece apostar en sus declaraciones", ha señalado Fernández en alusión a Javier Ceruti.

Pero, ha insistido, mientras no haya "un gesto inequívoco" de Cs, "no hay modificación alguna de las circunstancias" por lo que "siguen sin darse las condiciones técnicas para ese cambio". Un cambio que, según Fernández, quiere la ciudadanía "más que nunca".

"Somos los primeros que vemos las razones, y que las denunciamos, para ese cambio político en Santander, pero a día de hoy no dan los números, porque los dos concejales de Ciudadanos están en el equipo de Gobierno del PP", ha señalado.

Además, ha recordado que el PSOE "siempre ha estado dispuesto a hacer valer una mayoría de cambio que puede existir en el Ayuntamiento de Santander", pero "tenemos que ser serios y responsables". "Somos un partido de gobierno, un partido democrático, un partido que respeta a las instituciones en las que esta representado como este ayuntamiento y que no trabaja sobre suposiciones o cálculos sino sobre hechos", ha subrayado.

En definitiva, ha dicho que para que pueda producirse el cambio, "Ciudadanos tiene que romper su pacto, tienen que dimitir de todas sus responsabilidades en el equipo de Gobierno, y es necesario también que tengan una autorización de Ciudadanos Madrid, porque vienen diciendo desde el 2019 que no les autorizaban".

"Y acto seguido, al minuto de salir del equipo de Gobierno, descolgaré el teléfono para liderar las conversaciones para un cambio político en Santander. Pero mientras eso no sea así, no es posible", ha subrayado Fernández.

Además, el socialista ha arremetido contra Ceruti. "Quien el lunes se sienta en la Junta de Gobierno Local y aprueba por unanimidad todo lo que lleva el PP, pero el martes sale en rueda de prensa a pretender disimular que es oposición, cuando es el portavoz de ese equipo de Gobierno, no tiene credibilidad para hablar de cambio", ha considerado.

A su juicio, "desde el inicio de esta legislatura con sus muchas palabras y sus pocos hechos Ceruti ha demostrado que no es ni gobierno ni oposición y que sus votos no cuentan para nada. No tiene credibilidad", ha afirmado, reiterando que mientras Ciudadanos comparta Gobierno con el PP, "no se dan las condiciones, porque no dan los números".