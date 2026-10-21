Rachas de viento de más de 70 km/h en el Mirador del Cable y Santander

Archivo - Una mujer camina azotada por el viento en Santander
Archivo - Una mujer camina azotada por el viento en Santander - CÉSAR ORTIZ-EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 10:17
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SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mirador del Cable, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta madrugada rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y en Santander han llegado a los 73 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Con estos datos, ambos puntos de la comunidad se encuentran dentro del ránking nacional, en séptimo y noveno lugar del ránking nacional, respectamente.

Por otra parte, tres puntos de la vertiente cántabra de Picos figuran también dentro del 'top ten' de temperaturas mínimas de lo que va de jornada: Mirador del Cable (-1,3ºC); Cabaña Verónica (-1,2ºC) y Coriscao (0,3ºC), ocupando el quinto, sexto y octavo lugar.

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