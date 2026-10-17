Ramales de la Victoria celebra este sábado su tradicional Magosta

El consejero de Fomento, Roberto Media, asiste a la Magosta, en Ramales de la Victoria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

RAMALES DE LA VICTORIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha acompañado este sábado a los vecinos de Ramales de la Victoria en la celebración de su tradicional Magosta, que cumple ya su décimo quinta edición.

La Plaza Duques de la Victoria ha acogido la mayor parte de las actividades de la jornada, que arrancó a las 10.00 horas con la apertura del Mercado artesanal y el comienzo de la Concentración de Ollas Ferroviarias, ha subrayado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Más tarde, a mediodía, la Banda de Gaitas 'La Montaña' se ha encargado de animar el encuentro, a las que posteriormente se ha sumado el 'Coro Ronda Garcilaso de la Vega'.

La organización ha ofrecido, también, un almuerzo popular a los asistentes, consistente en ollas ferroviarias.

Ya por la tarde se ha proseguido con la música, en esta ocasión con la actuación del grupo 'Díaz y Terán', tras lo cual se ha dado paso a la Gran Magosta, acto central del día, con el reparto de castañas asadas y té del puerto.

Media ha señalado que la Magosta es "mucho más que una fiesta en torno a la castaña; es un punto de encuentro para vecinos y visitantes, una oportunidad para compartir tradiciones y reforzar los lazos que unen a la comunidad".

Asimismo, ha subrayado que "conservar y promover estas costumbres contribuye a preservar nuestras raíces y a transmitir a los más jóvenes el valor de las tradiciones que forman parte de la historia y la cultura de Cantabria".

Con la celebración de las magostas, la tradición cántabra da la bienvenida al otoño con una de sus festividades más representativas y que cada año reúnen a más visitantes.