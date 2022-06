Rechazada la propuesta de Vox de ofrecer Sobrellano al Emérito para que fije su residencia en España

PRC, PSOE y Cs votan en contra de esta iniciativa, que sí fue apoyada por el PP y la diputada no adscrita Marta García

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes, por los votos de PRC, PSOE y Ciudadanos, la propuesta de Vox que buscaba condenar las recientes críticas del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, al Rey Emérito en un programa de televisión e instar también al Gobierno regional a que ponga a disposición de Juan Carlos I el Palacio de Sobrellano de Comillas para que fije en él su residencia en España.

Esta proposición no de ley de Vox, que también planteaba en su punto restante ratificar el acuerdo parlamentario de apoyo y respeto a la Corona acordado en febrero de 2020, solo ha contado con el apoyo del PP y de la diputada no adscrita Marta García, ex de Cs.

Vox y el PP han criticado duramente las declaraciones de Revilla el pasado 25 de mayo en el programa de televisión 'El Hormiguero', en las que calificó al Emérito de ser un "vivalavirgen", un "caradura" y un "evasor fiscal".

Estos partidos han recordado a Revilla su condición de presidente de Cantabria y, por tanto, de representante de todos los cántabros, muchos de los cuales, según ha dicho, se sintieron "avergonzados" al escuchar a Revilla.

En este sentido, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha advertido a Revilla que, aunque "le queda poco de presidente", "hoy se debe a todos los cántabros".

"El año que viene por estas fechas, a título particular, a lo mejor puede usted ir a hablar y decir lo que quiera en donde quiera", ha señalado el 'popular' aludiendo así a la posibilidad de que Revilla, tras las elecciones autonómicas de 2023, ya no ostente este cargo.

Desde el PP y Vox le han pedido que no se una con sus "ataques" al Rey a aquellos que, a su juicio de forma interesada y con el objetivo de acabar con el régimen constitucional de 1978, buscan deteriorar la imagen de la Monarquía, del Emérito y del actual monarca Felipe VI. "No juegue a eso", le ha reclamado el portavoz del PP.

Por su parte, Vox ha reivindicado el valor del Emérito Juan Carlos I que, según ha dicho su portavoz parlamentario Cristóbal Palacio, "representa lo mejor del espíritu de la Transición" y del "espíritu de conciliación" de todos los españoles tras la Dictadura, una contribución que supera, en su opinión, a cualquier "claroscuro". En su opinión, Juan Carlos I "pasará a la historia como el mejor rey que ha tenido España en ultimos cinco siglos".

Además, desde Vox han reprochado a Revilla que mientras "Cantabria arde por los cuatro costados", con manifestaciones y huelgas, se dedique a ir a los platós de televisión para incrementar su "celebridad" y vender luego libros, "que es donde está el negocio".

Mientras, el PRC ha expresado el "respeto absoluto", "reconocimiento" y "apoyo" del partido a la Monarquía y a Felipe VI en los "momentos tan difíciles" que vive la institución "por culpa" del Rey Emérito y sus comportamientos.

Los regionalistas han defendido a su secretario general y ha reivindicado su derecho a la libertad de expresión. De hecho, su portavoz, Pedro Hernando, cree que lo dicho por Revilla es lo que piensan "cientos de miles de cántabros y millones de españoles".

También desde el PRC han tildado de "irracional" la parte de la iniciativa de poner a disposición el Palacio de Sobrellano de Comillas para que el Emérito --"un evasor fiscal confeso y con dirección fiscal en Abu Dabi", ha insistido Hernando-- fije su residencia y ha criticado, sobre todo, que el PP lo apoye al considerar que sería una "magnífica" forma para promocionar Comillas.

De forma irónica, Hernando ha señalado que, atendiendo a esta misma razón de la publicidad, se podría invitar a Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Carlos Fabra o Jaume Matas a "venir a Santoña". "Ahí tienen la cárcel porque ellos ya están condenados", ha aseverado.