Rescatados dos motoristas de enduro en Limpias y Los Corrales de Buelna

Imagen de uno del suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este mediodía a dos motoristas de enduro en Limpias y Los Corrales de Buelna, respectivamente.

En la red social X, el 112 Cantabria ha informado de que el primero de ellos, de 54 años y vecino de Bárcena de Cicero, ha sido rescatado en Limpias con una posible fractura de la tibia derecha.

Mientras que el segundo, de 33 años, ha sido asistido en Los Corrales de Buelna por el helicóptero con un traumatismo espinal dorsolumbar, tras una caída en una torca.

En los dos, el helicóptero aterrizó en las proximidades para que el médico atendiera a los afectados y, ya estabilizados, fueron trasladados al aeropuerto y, de ahí, al Hospital de Valdecilla.

Además, en el suceso, los bomberos del Gobierno tuvieron que ser apoyados por el porteo de la camilla.