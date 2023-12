Revilla asegura que no ha recibido ninguna oferta para concurrir con Cs a las europeas y "tampoco la aceptaría"

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que no ha recibido ninguna oferta de Ciudadanos (Cs) para encabezar una posible candidatura a las elecciones europeas y "tampoco la aceptaría" en caso de producirse.

Revilla ha respondido así, a través de un comunicado, a las informaciones que apuntan tal posibilidad y ha aclarado que "ni ha mantenido, ni tiene previsto mantener" ningún contacto con Cs para abordar esa posibilidad.

En concreto, según ha publicado El Diario Montañés, Ciudadanos "intenta fichar" a Revilla para su candidatura a las elecciones europeas y una delegación nacional de Cs estuvo en Santander para convencer al PRC de que forme parte de una plataforma de partidos centristas liderada por ellos.

Según el PRC, a nivel de partido, sí ha recibido una invitación para asistir al acto promovido este viernes en Madrid por el grupo Renew Europa y en cuya organización está implicada la formación naranja, bajo el lema 'La España posible', aunque ha declinado acudir.

Ha señalado que a día de hoy, el Partido Regionalista no ha decidido si concurrirá o no a las elecciones europeas. Frente a las "especulaciones" que desde hace tiempo existen al respecto, Revilla ha dejado claro que este tema no se ha sometido aún a debate en el seno del Comité Ejecutivo, que es el órgano competente para tomar una decisión de estas características.

"Cuando llegue el momento se debatirá donde hay que hacerlo, que es en el seno de la dirección, y se adoptará la decisión que se estime más conveniente para los intereses del partido", ha aclarado Revilla.