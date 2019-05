Revilla avisa que "pacta con personas, no sólo con siglas"

Publicado 14/05/2019 13:03:15 CET

Dice que "en principio" el PSOE sería el socio preferente, abre la puerta al PP y descarta cualquier negociación con Vox

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha augurado que la "gran subida" de votos a su partido en las elecciones autonómicas de 26 de mayo se producirá en la capital, en Santander, y ha avisado que, si gana los comicios pero sin mayoría absoluta como predicen las encuestas, él "pacta con personas, no sólo con siglas".

En cualquier caso, y en lo que se refiere a los posibles pactos para formar gobierno, el líder regionalista ha confirmado que "en principio" su socio preferente sería el PSOE pero deja también abierta la puerta al PP, con el que el PRC ya gobernó ocho años, y sí que descarta ya cualquier negociación con Vox si obtiene representación parlamentaria.

Y es que, según ha dicho, Vox es "antagónico" al PRC en "muchísimas cosas" pero, principalmente, en lo que se refiere a la descentralización y las autonomías. "Un partido que cuestiona las autonomías, así como muchas otras cosas, hace imposible pacto alguno", ha añadido.

Durante su intervención este martes en el Foro Electoral de la SER, Revilla ha señalado que, en su historia, el PRC ha hecho pactos con el PP y el PSOE, con el primero gobernó durante ocho años y con el segundo lo ha hecho durante 12, pero ha advertido que "no tolero a quienes se tiran cuatro años insultando gravemente y luego en la noche electoral, vistos los resultados, te llaman", y ha avisado que él "pacta con personas, no con siglas".

"Yo siempre he sido durísimo en mis planteamientos pero jamás he insultado a nadie", ha añadido y al hilo, preguntado si se ha sentido insultado por alguien o algún partido, no ha citado a nadie y ha reconocido que "en esta legislatura no ha habido la agresividad que hubo en la anterior por parte del presidente que había", ha dicho en referencia al expresidente cántabro y del PP, Ignacio Diego.

Para Revilla, en política, por muchas diferencias que haya, no "cabe el insulto y los ataques graves en lo personal" y ha lamentado que en esta legislaturas sí que ha habido "alguno que ha hecho algún conato". Sin nombrarle, se ha referido al líder socialista y candidato a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, que le llamó algo que "no era una mentira (viejo), pero fue faltar a mucha gente que, teniendo años, tenemos cabeza para llevar las riendas de esta región".

No obstante, y preguntado sobre si el PSOE seguirá siendo el socio preferente del PRC a pesar de las diferencias que ha mantenido con Zuloaga, Revilla ha señalado que "en principio sí" aunque ha criticado la "coyuntura muy desagradable" generada por los socialistas en el Gobierno durante esta legislatura y que "fue muy desagradable para mí y para Cantabria".

"Qué a media legislatura se rompa el socio en dos mitades y que las personas con las que has hecho amistad, convivencia y buen trabajo sean cuestionados por el partido no es nada agradable", ha manifestado el presidente regional.

Por otro lado, el secretario general del PRC ha confiado en que los resultados de su partido en las elecciones del 26 de mayo den para que el próximo Gobierno sea "un bipartito" y que pueda gestionar y aprobar los presupuestos y otras iniciativas "sin contar con un tercero" como ha ocurrido hasta ahora, aunque eso en su opinión también ha permitido a regionalistas y socialistas demostrar su "talante y capacidad de negociación".

Revilla ha confiado en obtener "muchos votos" en estas elecciones y así poder "tener más consejerías" en el próximo Gobierno regional, algunas que "nunca ha dirigido el PRC y para la que en las filas regionalistas hay gente preparada para asumir su gestión", ha apuntado sin citar ninguna concreta.

26M "NO TIENE NADA QUE VER" CON 28A

En su intervención, ha considerado que las elecciones del 26 de mayo "no tienen nada que ver" con las generales del 28 de abril en las que su partido obtuvo por primera vez en la historia un diputado nacional (José María Mazón), lo que para Revilla es la "mayor heroicidad que he logrado nunca a nivel personal".

Y esa representación del PRC en el Congreso se ha logrado tras una intensa y "dura campaña" debido a que, ha explicado, la gente no entiende que en las elecciones generales se vota a los diputados y no al presidente del Gobierno, pero "ahora jugamos en casa" y ha augurado que habrá "muchas variaciones" respecto a los resultados del 26M en lo que se refiere al número de votos.

Por supuesto, no ha faltado la pregunta sobre si será la última vez que concurrirá a las elecciones y, tras decir que "la pregunta ofende", ha manifestado que a sus 76 años ésta sí será "la última ya total", ha apostillado, porque "no me voy a presentar a ningunas elecciones con cachava".

PROPUESTAS DEL PRC

Cuestionado sobre las propuestas del PRC en materia de impuestos para la próxima legislatura, Revilla ha afirmado que su objetivo es "no subirlos" y ha criticado a quienes prometen "bajarlos todos y no hacer recortes" algo que es "imposible". "No se pueden querer servicios públicos y no pagar", ha añadido.

El aún presidente regional ha apostado por que "se pague en función de lo que se gana" pero ya ha avanzado que "no se pueden bajar todos los impuestos" como ha anunciado en sus propuestas el PP porque, ha añadido, "hay que pagar la atención a la dependencia, una renta para que la gente tenga un mínimo, reparar carreteras, llevar internet a los pueblos... y sin impuestos no se pueden hacer esas cosas".

En empleo, ha señalado que los regionalistas quieren seguir trabajando para reducir el desempleo y se marca como objetivo bajar la tasa de paro "al 12%" y continuar ayudando a la industria regional para que siga liderando el crecimiento a nivel nacional.

Se ha comprometido a seguir haciendo "marca Cantabria", ejerciendo de "vendedor de mi tierra, porque es la mejor", y preguntado sobre una reducción de los 102 municipios, Revilla se ha opuesto y ha avisado que, de hacerlo, "hay una guerra civil" porque "quitar a un pueblo el nombre es como quitar a una persona el apellido", pero sí ha abogado por seguir promoviendo que los municipios mancomunen servicios.