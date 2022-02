Revilla critica el "circo" en la votación de la reforma laboral, a los dos "tránsfugas" de UPN y al PP

Cree que los dos diputados de UPN que votaron 'no' deben irse y replica al PP: "En fútbol, cuando se mete un gol en propia puerta, el gol vale"

PIÉLAGOS, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha criticado el "circo" vivido ayer en el Congreso en la votación de la reforma laboral; ha tildado de "tránsfugas" a los dos parlamentarios de UPN que votaron 'no' y ha replicado al PP, tras el error de su diputado, que "en un partido de fútbol, se mete un gol en propia puerta y el gol vale".

Así se ha pronunciado este viernes Revilla al ser preuntado por los medios de comunicación por lo acontecido ayer durante la votación de la convalidación de la reforma laboral, la cual salió adelante por la mínima, con 175 votos a favor y 174 en contra.

Y además de por un solo voto de diferencia, la reforma se aprobó con polémica debido, por una parte, a que dos diputados de Unión del Pueblo Navarro votaron 'no', en contra de la decisión de la Dirección de su partido, que apostaba por respaldarla, y, por otra, por el equívoco del parlamentario del PP Alberto Casero en la votación telemática, haciendo que con su voto a favor saliera adelante la convalidación de la misma.

Revilla ha señalado que lo de ayer fue "uno de los días más tristes y de los espectáculos más lamentables" que ha visto en el Parlamento español, el cual, a su juicio, no está en la actualidad a la altura de las necesidades de los ciudadanos.

El presidente cántabro, que ya había manifestado días antes de la votación su deseo de que la reforma saliera adelante al contar con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, se ha referido a los distintos sucesos "muy sorprendentes" acontecidos en la votación.

CREE QUE EL PP "SABÍA" EL VOTO DE LOS DOS DIPUTADOS DE UPN

En primer lugar, respecto a la votación de los dos diputados de UPN en contra de lo que decidido por la Dirección de su formación, Revilla los ha calificado de "tránsfugas" y cree que deberían entregar su acta de diputado por no respetar la disciplina de partido.

Ha señalado que, en España, "guste o no", la democracia se basa en los partidos políticos y "hay que seguir la disciplina de partido". "Si no sería una anarquía", ha dicho Revilla.

El presidente de Cantabria y líder del PRC ha señalado que en unas elecciones "se vota a los partidos políticos" y los acuerdos que en ellos se toman, siempre que sean "democráticos", "hay que cumplirlos" por parte de sus cargos porque "si no, lo demás falla". Y además, ha recalcado que si una persona no le apetece votar a favor de algo, tiene la posibilidad de dimitir.

Además, cuestionado por los medios, Revilla ve "claro" que el PP "sabía" que estos dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos Adanero, iban a votar en contra de la reforma.

Considera que prueba de ello fueron los "aplausos" y la "alegría" que mostraron los 'populares' cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció en un primer momento, por error, la derogación del decreto de la reforma laboral, afirmación que acto seguido ésta corrigió.

Sin embargo, también a preguntas de los periodistas, Revilla no se ha atrevido a hablar de "compra de voluntades" por parte del PP a estos dos diputados de UPN.

"No voy a decir comprada. Puede incitar (a pensar) a que les han dado dinero o algún cargo --puede existir también ese caso-- pero lo que está clarísimo es que lo tenían hablado. Eso ya se sabe. El PP sabía que esos dos señores, que habían ratificado además creo que dos o tres horas antes el cumplimiento de la disciplina de voto del partido, que estaban en disposición de votar que no", ha afirmado Revilla.

Además, Revilla "no sabe de qué se alegraban" tanto en el PP cuando creyeron que la reforma no había salido adelante. "Alegrarse de que no salga algo que han acordado quienes representan a los empleados y a los empleadores...".

LA EQUIVOCACIÓN DEL DIPUTADO DEL PP Y POSIBLES RECURSOS

Y en cuanto a la equivocación del diputado del PP en la votación telemática, votando 'sí' en lugar de 'no' a la reforma, Revilla ha señalado que, en política, hay una regla que "a lo mejor es mala o no puede gustar, pero mientras no se cambie" está ahí y es que --ha dicho-- que el voto telemático "una vez que se emite no se puede rectificar". "Eso lo sabemos todos", ha dicho.

"Esto es como quien en un partido de fútbol se mete un gol en propia puerta y el gol vale. Te has equivocado y ya no hay rectificación posible", ha aseverado el presidente cántabro.

Y respecto a las protestas del PP, Revulla ha considerado "grave" que los populares apelaran a que había existido una "especie de chapuza o algo ilegal".

Cuestionado sobre el anuncio del PP y de Vox de recurrir la votación de la reforma laboral, Revilla ha afirmado no saber qué decidirá la Justicia.

"No lo sé, el tema judicial para mí es una incógnita siempre. No lo tengo claro. La Justicia vemos que en un sitio se actúa de una manera en otros de otra y que incluso a la hora de tomar decisiones los propios jueces están también ahora, como la sociedad española y los políticos, muy divididos a la hora de los acuerdos, cosa que tampoco es muy positiva", ha dicho.

Al margen de lo ocurrido ayer, Revilla ha criticado, de forma genérica, el "tono" de los debates políticos, en los que, según ha lamentado, no hay "más que insultos y reproches" en lugar de voluntad de llegar a acuerdos. "Es un espectáculo poco edificante", ha zanjado.

Revilla ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la inauguración de la mejora de una carretera en Piélagos.