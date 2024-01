Revilla no se presentará a las elecciones y su objetivo es un relevo "coherente" en el PRC

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, descarta volver a ser candidato en ningún tipo de elecciones, y su objetivo es conseguir un relevo "coherente" en el PRC, dejar "un partido para toda la vida".

Así lo ha afirmado este domingo el expresidente cántabro, de 81 años, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado presentarse a los comicios europeos, "ni de Cantabria, ni a ninguno", señalando que su etapa política actual es la de seguir siendo secretario general del PRC "durante un tiempo", hasta que se produzca su relevo, y diputado en el Parlamento regional.

Respecto a la gestión del nuevo Ejecutivo cántabro del Partido Popular y de su sucesora, María José Sáenz de Buruaga, Revilla quiere darles "un poco más tiempo" antes de entrar en valoraciones, aunque ha reconocido que en estos momentos no tiene "una visión positiva de que estén haciendo nada espectacular más allá de gestionar, y no demasiado bien, lo que nosotros --el Gobierno PRC-PSOE-- teníamos en marcha".

Porque para el regionalista, desde que el PP entró en la Administración en julio, "todavía no han mejorado ningún dato; al revés, han ido en todos los datos hacia atrás, en todos", ha enfatizado.

"Aquello que prometían de que en 100 días iba a haber aquí una revolución en la mejora de los datos, yo no lo veo por ningún sitio", ha reiterado.

Revilla ha confesado que le "hubiera gustado seguir de presidente otros cuatro años, pero los ciudadanos han decidido que no", y ha afirmado que el PRC no está en el Ejecutivo, no ha hecho un pacto con el PP, que gobierna en minoría con su apoyo, "porque no nos lo hemos merecido", dada la amplia mayoría obtenida por los populares (15 de 18 escaños).

En este sentido, sobre el apoyo que ha prestado el PRC al PP para poder gobernar en solitario, incluida la aprobación del presupuesto de 2024, para evitar una coalición con Vox, ha considerado que es una demostración de que Partido Regionalista está en política "no en ese plan cainista de que el rival es un enemigo, sino por vocación", en un contexto en el que la política española "ha caído".

"Es un gesto inusual pero que la gente alaba, el señorío que ha demostrado un partido y que a mí en el resto de España me lo reconoce", ha señalado.

Revilla ha insistido en que "la gente ha valorado" esta postura del PRC y ha opinado que quizá éste es "un camino" para que, en un futuro, "España no se vea condicionada por partidos minoritarios que están en las antípodas del pensamiento de la generalidad de la gente. Hablo de Junts, por ejemplo, de Bildu".

Para el expresidente cántabro, que los dos grandes partidos, PP y PSOE, llegaran a alcanzar pactos evitaría que los españoles "tengamos que estar sujetos a los chantajes permanentes de partidos minoritarios y que en muchos casos además no quieren estar en España ni aman a España".

MAYOR REIVINDICACIÓN

En relación a la financiación del Gobierno de España de proyectos en Cantabria, como el polígono de La Pasiega o el MUPAC, o el apoyo al tren a Bilbao, Revilla ha considerado que Buruaga "tiene que tener ahora esa actitud reivindicativa" que tuvo él primero, y al mismo tiempo, "mano izquierda para negociar"

"La presidenta, ahora, que se dedique a presionar y a ir a Madrid cuanto antes", ha subrayado.

El líder del PRC ha afirmado que él tenía "completamente asegurada la financiación para este año de una partida similar a la del año anterior para La Pasiega y otra partida similar para el MUPAC", y ha puntualizado que en política, "pedir tiene bastante que ver con la afinidad que uno ha de ir ganándose con aquellos que tiene la caja".

"Ahora vamos a ver las afinidades de este Gobierno con el Gobierno de España", que en su opinión "no es muy buena". Como ejemplo ha recordado que todavía la presidenta no ha recibido respuesta a su petición de reunión con Pedro Sánchez, y ha asegurado que en "todo lo que sea exigir que el presidente del Gobierno de España reciba a la presidenta de Cantabria, tiene nuestro apoyo".

Al hilo, ha incidido en que el rechazo de Cantabria de instalar un centro de acogida para inmigrantes en Camargo, con una financiación europea de 40 millones, "ha sentado fatal" en Madrid.