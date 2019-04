Revilla ve difícil un nuevo pacto con PSOE: "No hay un buen ambiente en las relaciones"

Publicado 07/04/2019 13:46:24 CET

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ve difícil reeditar un nuevo pacto de gobierno con el PSOE porque "no hay un buen ambiente ahora en las relaciones" con las personas que están en la dirección de los socialistas cántabros, que encabeza Pablo Zuloaga.

Revilla así lo ha señalado en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que esta situación en la que se encuentran las relaciones entre PRC y PSOE "pondrá dificultades, probablemente, a la hora de volver a reeditar pactos".

Y es que, para el líder regionalista, "hay que reeditar pactos no solamente con partidos sino con personas" y es precisamente con quienes están en la dirección socialista, y no con el partido en sí, con quien "no hay un buen ambiente".

"Siempre he dicho que por encima de los partidos están las personas, yo creo más en las personas que en las siglas, y no hay un buen ambiente ahora en la relaciones que tenemos con la actual dirección del PSOE, eso es evidente y no por culpa nuestra", ha dicho.

Revilla también ha hecho un balance de lo acontecido en el Gobierno bipartito durante la legislatura y se ha referido a los cambios realizados en la composición del Ejecutivo tras la llegada de Zuloaga a la Secretaria General del PSOE cántabro y que tuvieron su punto álgido en el cambio de consejero de Educación, Cultura y Deporte, con la salida de Ramón Ruiz y la llegada de Francisco Fernández Mañanes.

"Ha sido una pérdida de tiempo el recomponer la gobernabilidad, que hubiera estado mejor dedicada a otras cosas", ha opinado Revilla, para quien "en una legislatura lo más importante es que haya estabilidad, sobre todo, entre los que componen el Gobierno".

De cara a la próxima legislatura, el secretario general del PRC ha confiado en que su partido tenga "la posibilidad de hacer algún Gobierno estable, más estable incluso que el que hemos tenido".

Y es que, a pesar de todo, Revilla ha considerado que "en el balance general hemos salvado la legislatura con un notable", a pesar de, ha dicho, "las dificultades que me he encontrado por las crisis constantes que han tenido todos los partidos del Parlamento, menos el PRC, que afortunadamente ha sido y es una piña".