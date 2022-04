Roba en un supermercado de Santander unas tijeras y artículos de perfumería y alimentación valorados en 11 euros

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha identificado a un hombre de 45 años como presunto autor del hurto, en un supermercado de la calle Castilla, de unas tijeras y varios artículos de perfumería y alimentación valorados todos ellos en 11 euros.

La Policía acudió al establecimiento a las 13.15 horas del jueves, avisada por el vigilante de seguridad, y procedió a identificar al hombre como supuesto autor del hurto. Ambas partes ha sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.

Por otra parte, este jueves han sido denunciados los propietarios de sendos perros, dos de ellos de raza potencialmente peligrosa, éstos últimos por no cumplir la normativa de vacunación, identificación, seguro, licencia y por tenerlos sueltos sin bozal.

En el caso del perro de raza no peligrosa, se denunció a su propietario en el recinto del Palacio de la Magdalena por no tenerle vacunado, no poseer el animal cartilla sanitaria, no tenerle debidamente censado, no llevarle con correa y por crear situación de peligro al salir a la calzada, teniendo que frenar los vehículos que circulan por ella.