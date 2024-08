Salud confía en llegar al final de verano con una propuesta para consolidar una plantilla "estable"

El consejero desmiente que sea el peor verano de los últimos 30 años y subraya que en Atención Primaria solo hay una vacante



El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha señalado que el Gobierno está negociando con los sindicatos incentivos para las plazas de difícil cobertura, así como la creación de puestos de trabajo interinos para los MIR y médicos de otras CCAA, y ha asegurado que llegará al final de verano con una propuesta aprobada para consolidar una plantilla "estable".

Así lo ha trasladado Pascual a preguntas de la prensa, que ha desmentido que Cantabria esté viviendo el peor verano de los últimos 30 años en materia sanitaria, como ha denunciado este martes el PRC, y ha reiterado que "no hay médicos disponibles para contratar".

"Parece mentira que lo diga un partido que hasta el año pasado ha estado gobernando esta región y si ha estado gobernando ha estado mirando hacia otro lado", ha criticado Pascual, que ve "lamentable" que el PRC esté "instando" a sus alcaldes para "que no se adhieran" a la ayuda del transporte sanitario financiada por el Gobierno.

El titular de Salud ha sostenido que la situación de la sanidad en Cantabria es "la misma" que ha habido en años anteriores, pero con "una diferencia": "Este año no había médicos para contratar, no es que no hayamos captado médicos, no es que se hayan marchado residentes", ha reiterado.

En cuanto a la propuesta de incentivos económicos, ha indicado que ya están negociándose con los sindicatos las plazas de difícil cobertura, que "tienen sus incentivos", así como "otro tipo de puestos de trabajo".

"Llegaremos al final de verano con una propuesta aprobada para no solo a los residentes que terminan este año, sino a traer profesionales de otras comunidades autónomas, que es lo que nos interesa a nosotros, consolidar una plantilla estable", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado que la Atención Primaria está "muy cubierta", solo hay "una vacante", y lo que se necesita es cubrir sustituciones y bajas, "donde estamos teniendo las dificultades".

En este punto, ha explicado que este tipo de contratos son "distintos" a los habituales porque "van a permitir reorganizar los centros para cubrir esas sustituciones".

De esta forma, Pascual cree que las críticas lanzadas por la diputada del PRC Paula Fernández están "infundadas". "Me parece que estaría mejor con la boca callada", ha dicho.

Según ha precisado, no se trata de hablar de despoblamiento porque, ha apostillado, "los médicos no van a ir a vivir a los pueblos por mucho que el PRC se empeñe".

"Los médicos viven donde ellos quieren vivir y por tanto aquí lo que se trata es de tener incentivos en plazas de difícil cobertura que pueden ser de transporte, pueden ser ayuda al alquiler de vivienda, pero no necesariamente en el pueblo", ha dicho.

Así, ha subrayado que lo importante es que los médicos tengan ayudas para acceder a viviendas y trabajar en Cantabria, así como que cuenten con incentivos de desplazamiento, que "ya se están negociando con los sindicatos". A su juicio, se trata de un problema "mucho más complejo" que hay que analizarlo por zonas.

En cuanto a los 34 residentes que terminan en septiembre, ha reiterado que "en una vacante no se pueden quedar 34" y lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo.

"A ver si tenemos la capacidad de retenerlos porque la mayoría no son de Cantabria y lo normal es que tiendan a volver a su comunidad", ha añadido Pascual, que ha apuntado que en este caso van a poner "un incentivo económico muy importante", pero también "unas condiciones de trabajo distintas".

Ha recordado que los contratos que había de continuidad "ya no se pueden hacer" dado que era uno de los acuerdos de fin de huelga y se ha creado una categoría con unos puestos nuevos de trabajo que no son contratos de 12 meses, sino interinidades, que es lo que van a ofrecer, no solo a los MIR sino a médicos de otras comunidades autónomas para "fijarlos" en Cantabria.

El consejero ha hecho estas declaraciones tras la firma del protocolo de actuación entre la Fundación Marqués de Valdecilla, la Hermandad de Donantes y la Guardia Civil, en la Delegación del Gobierno.