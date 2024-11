Salud expedienta a la empresa de ambulancias programadas por el retraso en la primera nómina

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha abierto un expediente por falta muy grave a la empresa adjudicataria del transporte sanitario no urgente en Cantabria, Diavida, por el retraso en el pago de la primera nómina, la correspondiente al mes de octubre, ante lo que ha alegado que se ha visto afectada por los efectos de la DANA.

Éste se suma a otro expediente que podría tener un impacto de 100.000 euros para la compañía --que ha presentado alegaciones--, abierto por incidencias ocurridas en los primeros 15 días como adjudicataria, en los que recibió 44 reclamaciones.

Aunque ambos expedientes siguen su tramitación, hasta el momento el Gobierno no ha retenido ninguna penalización para facilitar que Diavida tenga "solvencia" para pagar la cuantía pendiente a los empleados. Además, ha adelantado el pago a la empresa para que pueda hacer frente a las nóminas, ya que ésta ha indicado al Ejecutivo que tiene "problemas de tesorería" por daños causados por la DANA en sus instalaciones.

Y es que el Ejecutivo ha mediado entre la empresa y el comité, que había convocado huelga a partir de este lunes y la ha retrasado hasta este jueves 28 tras obtener el compromiso de Diavida de pagar a los trabajadores esta semana.

"Ahora estamos todos pendientes de si cumple", ha dicho el consejero de Salud, César Pascual (PP), que ha explicado que, aunque los empleados "no pueden estar sin cobrar", tampoco hay "ni un solo mecanismo legal" para que el Gobierno pueda asumir el pago de una nómina de una empresa privada.

Pascual ha abordado este asunto en el Pleno del Parlamento de este lunes al ser preguntado por el diputado socialista y exconsejero del área Raúl Pesquera, que ha lamentado que "no pensaba que en dos meses" desde que presta servicio esta empresa "íbamos a estar en esta situación".

Además de que los trabajadores "no cobran" y hay una huelga "en ciernes", Pesquera ha denunciado que faltan técnicos que acompañen a los pacientes o que las bases donde se guardan las ambulancias "no cumplen las condiciones de limpieza", "no tienen baños" y "sábanas hay cuando hay".

DESCARTA RESCINDIR EL CONTRATO

"Ir en ambulancia en Cantabria parece que se está convirtiendo en un factor de riesgo", ha lamentado el diputado, que ha alertado de que "casi estamos entrando en un panorama de rescisión de contrato".

Un extremo que descarta el consejero. "No tengo elementos suficientes para aventurar una posible rescisión del contrato, por lo menos en el corto plazo, y esperemos que no se den las circunstancias para llevarlo a cabo", ha respondido.

De hecho, respecto a las quejas sobre las instalaciones y material, ha señalado que, según los pliegos, el Gobierno no puede emprender "ningún tipo de acción" hasta que transcurran los primeros 120 días del servicio. No obstante, ha asegurado que están "siguiendo la actividad de la empresa y viendo los cuales son motivos de fallos de calidad".

En paralelo, la Consejería está "en permanente contacto con los trabajadores para que sus condiciones laborales no se alteren" y puedan cobrar.