Salud lanza una campaña sobre el riesgo de las bebidas energéticas, dirigida especialmente a menores

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha lanzado la campaña ‘No caigas en la trampa, ¡La energía la tienes tú!’, que arranca este martes y alertará a los ciudadanos sobre los efectos nocivos que produce en el organismo el consumo de bebidas energéticas, especialmente en menores, al contener grandes cantidades de azúcar y cafeína.

Así, desde Salud, con la colaboración de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y la Asociación AMAT-Afrontando adicciones, tratarán de informar y concienciar sobre los efectos que producen las bebidas energéticas, como irritabilidad o diarrea, y que aumentan especialmente cuando se combinan con alcohol, favoreciendo las conductas de riesgo.

Y es que las bebidas energéticas contienen una mezcla de compuestos que incluyen la cafeína, gloturonolactona y diferentes vitaminas, extractos de hierbas como el ‘ginseng’ o la guaraná y grandes cantidades de azúcar. Es decir, el riesgo no reside sólo en sus componentes sino también en las altas concentraciones de los mismos, explica la Consejería.

Pese a ello, el consumo de este tipo de bebidas está aumentando con el paso de los años, tal y como evidencia la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Enseñanzas Secundarias en Cantabria (ESTUDES), que se realiza cada dos años a estudiantes de 14 a 18 años. En concreto, el estudio recoge que un 46,6 por ciento de las personas de entre 14 y 18 años probaron estas bebidas en 2023, una cifra superior a la registrada en 2014 (un 38%).

También apunta a que el consumo de este tipo de bebidas es mayor en ellos (52,5%) en comparación con ellas (40,5%), datos también superiores a los registrados en 2014 –un 46,9% en chicos frente a un 29,1% en chicas–.

ESTUDES revela, además, que los mayores de 18 años son los que más consumen bebidas energéticas (un 51,3%) y que también ha aumentado su ingesta combinada con alcohol, un 21,8% en 2023 en comparación con un 15% de 2014.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Con el objetivo de concienciar sobre los daños que producen las bebidas energéticas, esta campaña se visualizará en autobuses urbanos y marquesinas de Santander y Torrelavega. Además, se realizarán actividades formativas a lo largo del curso escolar, al tiempo que se facilitarán folletos informativos para repartir en las aulas.

De este modo, se enviará cartelería a los centros escolares de primaria y secundaria, a la Universidad de Cantabria y a los centros universitarios privados, a todos los centros de salud y hospitales y a los ayuntamientos para que los coloquen en sus instalaciones y los repartan en las oficinas de Información Juvenil municipales y en los institutos deportivos.

‘Insomnio, irritabilidad, diarrea... Esto no es energía’; ‘No te arriesgues, no las mezcles con alcohol’; ‘No son isotónicas. No son para deportistas’; ‘Todas tienen cafeína, no son para menores’ y ‘Con o sin azúcar, no son saludables’ son los principales mensajes de esta campaña.

En general, el consumo de bebidas energéticas no está recomendado para menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas con patologías cardíacas, trastornos neurológicos o sensibles a la cafeína.

Como señala Salud, solamente el consumo de 1,4 miligramos de cafeína por kilo de peso al día --los envases más habituales de este tipo de bebidas contienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros-- puede conllevar insomnio y reducción de la duración del sueño mientras que si se superan los 3 miligramos aumenta el riesgo cardiovascular y hematológico, neurológico y comportamental.