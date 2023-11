Salud negociará una fórmula que permita mover a los médicos de consultorio para cubrir bajas

Advierte que será "tremendamente complicado" cubrir a los 91 médicos que se jubilarán en 2024 y no da datos de listas de espera porque "no son fiables"



SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud trabaja para poner en marcha una nueva categoría de médicos de Atención Primaria que permita "cierto grado de movilidad" entre consultorios para poder cubrir bajas y vacaciones de los titulares.

Algo que, según el consejero del área, César Pascual (PP), ahora no es posible porque el anterior Gobierno (PRC-PSOE) firmó en un acuerdo de salida de huelga con los profesionales terminar con los contratos de continuidad. "Como anularon ese tipo de contratos, no puedo mover a los profesionales" de un centro a otro, ha sentenciado, añadiendo que "no hay médicos" para cubrir esas bajas y que "todas las vacantes están cubiertas".

Por ello, y dado que "no es un problema presupuestario", ha indicado que la Consejería está trabajando en la creación de nuevas plazas en plantilla y tiene previsto habilitar alguna fórmula que permita mover a los profesionales para poder solucionar esas coberturas de corta duración.

Una medida que Salud llevará a una Mesa Sectorial que convocará a principios del próximo año para negociar con los sindicatos, aunque es consciente de que "va a costar" tras las concesiones hechas por el anterior Ejecutivo.

Como ha indicado, para dar el paso se están barajando medidas que han implantado en otras comunidades en este sentido -gobernadas tanto por el PP como por el PSOE- y que no les importa "copiar".

"Cuando tengo que contratar a un médico para una semana no es posible". "Las dificultades de cobertura vienen porque ustedes se cargaron los contratos de continuidad que antes permitían mover a los profesionales", ha respondido Pascual en el Pleno del Parlamento de este lunes en una interpelación del PRC, que ha criticado que la situación de la Atención Primaria "está agonizando" en Cantabria y que en los meses que lleva gobernando el PP, "lejos de mejorar, ha empeorado".

EL 52% DE LA PLANTILLA SON EVENTUALES

La regionalista Paula Fernández ha denunciado la falta de médicos en consultorios rurales, especialmente cuando sus titulares están de baja o vacaciones, y Pascual ha respondido que la situación es "fruto de la gestión del anterior Gobierno", que ha dejado un 52% de trabajadores eventuales en la plantilla del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y así "es imposible gestionar".

Por ello, está previsto ofrecer "el máximo de plazas" en las próximas ofertas públicas de empleo. Aún así, el consejero ha indicado que el próximo año se jubilarán en Cantabria 91 médicos, 31 pediatras y 39 enfermeras y que será "tremendamente complicado" dar cobertura a esas plazas.

La regionalista ha lamentado que muchos médicos se van a otras comunidades porque tienen mejores ofertas de trabajo y "aquí solo les ofrecemos guardias", por lo que ha defendido que "es hora de que ofrezcan contratos mejores", pero el consejero ha asegurado que "no podemos competir" porque otras autonomías "tienen vacantes y nosotros no".

También, la diputada ha pedido impulsar incentivos para que los médicos "se queden" en Cantabria, como pluses por acudir a zonas rurales o por kilometraje.

Pascual ha señalado que la solución a los problemas de Atención Primaria "es un tema que lleva tiempo" y que las medidas, que se trasladarán a la Mesa Sectorial para buscar consenso, no son "fruto de la improvisación" dadas las diferencias entre los 119 consultorios repartidos entre los 102 municipios de Cantabria.

"No podemos dar pan para todos", ha dicho, explicando que algunos se ubican a 43 kilómetros de su centro de salud y otros a tan solo un kilómetro, por ejemplo.

NO OFRECE DATOS DE LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, la regionalista ha pedido al consejero de Salud los datos de las listas de espera sanitarias actualizados, ya que el PP dejó de colgarlos en el portal de transparencia para verificarlos.

De hecho, Pascual se ha negado a ofrecer las cifras porque, según ha dicho, se ha encontrado unas listas que no se hacían conforme a lo que marca la normativa, datos que "no cuadraban por ningún sitio" y pacientes clasificados por prioridades que "se han inventado" --"hasta seis tipos" cuando solo hay dos: ordinaria o prioritaria, ha ejemplificado--, así como varios que acumulan demoras superiores a mil días y un caso que llevaba en espera "ocho años".

"No tengo datos para dar una información fiable y no la voy a dar hasta que no la tenga". "Sean buenos o sean malos, serán fiables", ha defendido.

Unas afirmaciones por las que la diputada del PRC ha dicho que siente que el consejero "le toma el pelo", porque "la realidad es que estamos muchísimo peor que antes" en espera para consultas u operaciones. Por ello, ha dicho que "queremos saber la trazabilidad" de los datos para "saber si hace como Moreno Bonilla, que le han pillado maquillando las listas".

Frente a ello, Pascual ha insistido que no quiere caer "en los mismos errores" que el anterior Ejecutivo dando una información que "técnicamente no es válida". "Eso sí que es manipular las lista", ha zanjado.