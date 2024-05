Salud está "a punto de firmar" cambios en los SUAP que "mejorarán problemas históricos"

Contempla reducir el exceso de jornada, hacer cambios en los horarios o redistribuir personal de unos SUAP a otros



SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud está "a punto de firmar" con los sindicatos nuevas medidas para modificar las condiciones de trabajo de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y poder "mejorar problemas históricos" en este área.

La negociación contempla desde la mejora de infraestructuras hasta medidas para captar y retener profesionales, reducir el exceso de jornada, garantizar el "máximo disfrute de permisos y vacaciones en verano", hacer cambios organizativos y en los horarios de entrada y salida de los profesionales los fines de semana y festivos, redistribuir efectivos de unos SUAP a otros o consolidar 37 nuevas plazas de celador.

Asimismo, se estudia un complemento de atención continuada en festivos para "eliminar agravios comparativos" entre el complemento que se cobra el turno de 24 horas y el que cobra el turno de 7 horas, y se busca el "encaje legal" para que los médicos de SUAP puedan realizar actividad de mañana en Atención Primaria y que los profesionales de los equipos de Atención Primaria puedan realizar actividades en los SUAP.

Así lo ha avanzado el consejero de Salud, César Pascual (PP), quien en el Pleno del Parlamento de este lunes ha asegurado que se está "avanzando mucho" en la negociación con los representantes sindicales para resolver problemas "enquistados durante muchos años" en la sanidad cántabra.

Todo ello ofreciendo a los profesionales que se acojan a las nuevas medidas "voluntariamente", y "no yendo a provocar conflictividad laboral ni problemas", ha asegurado Pascual.

Y lo ha hecho en el Pleno en respuesta a las preguntas del PRC sobre los planes de la Consejería ante una situación que el grupo prevé "caótica" para este verano ante la falta de profesionales.

Al respecto, la diputada Paula Fernández ha advertido que en la época estival aumentará la población en determinadas zonas de Cantabria "de manera exponencial", sumado a que coincide con el periodo de vacaciones de personal y a que, mientras en años anteriores "había refuerzos", ahora "no hay bolsa" de sustitutos para cubrir a los facultativos ausentes.

Sin embargo, el consejero ha respondido que esta situación se viene "repitiendo todos los años" y que el déficit de profesionales "no viene de ahora".

CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA

Este asunto ha sido el último que se ha abordado en la sesión vespertina del Pleno de este lunes, que ha comenzado con el debate de una proposición no de ley presentada por el PSOE en torno a la ayuda humanitaria para el conflicto entre Israel y Palestina, una iniciativa que no ha salido adelante ya que, aunque ha recabado el apoyo del PRC, ha contado con el voto en contra de Vox y del PP.

Vox ha manifestado su deseo de que "cesen los problemas bélicos en Israel", pero ha opinado "no es competencia del Parlamento de Cantabria decidir la política exterior de España"; mientras que el PP, si bien se ha posicionado a favor de buena parte de la iniciativa, ha criticado que en un último punto pida el reconocimiento del Estado de Palestina "en medio de todo el conflicto" y "sin el apoyo de nadie en la comunidad internacional".

Y es que aunque comparten el reconocimiento del Estado de Palestina y la solución de los dos estados, los 'populares' creen que no es el momento de aplicarla, además de que es "parte de esa campaña de promoción personal que ha promovido Pedro Sánchez utilizando el conflicto", que consideran que ha sido "un rotundo fracaso" porque "todo el mundo en Europa y en Occidente le ha dicho que así no".

Así lo ha manifestado el diputado Iñigo Fernández, que ha señalado que el PP comparte la necesidad de aportar ayuda humanitaria que recoge la propuesta del PSOE, pero que "no debe ser excusa para meter de tapadillo lo que hoy no se puede hacer".

Mientras, el socialista Jorge Gutiérrez ha criticado que el PP "se apoye en Vox" para no aprobar la PNL, de modo que "no niega el drama, pero no hace nada para evitarlo". Y a Vox, le ha respondido que "no tiene ningún problema en instar al Gobierno de España para cualquier asunto, pero cuando se trata de hablar de defensa de los derechos humanos y de cooperación la coge con papel de fumar".

Además de ese último punto de abogar por la solución de los dos estados, la PNL llamaba al Parlamento cántabro a manifestar su preocupación ante los incumplimientos por parte de algunos miembros de la comunidad internacional de los compromisos políticos y económicos adquiridos con la UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) y a respaldar la labor de este organismo con los refugiados, así como a instar a los Gobiernos de España y de Cantabria a estudiar la posibilidad de realizar contribuciones extraordinarias y a mantener las vías de cooperación con las ONGs que operan en territorio palestino.