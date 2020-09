Sanidad dice que la segunda oleada de Covid está "en claro descenso" en Cantabria

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha afirmado hoy que la segunda oleada de la pandemia de coronavirus está "en claro descenso" en Cantabria, tras dos semanas de retroceso.

"Podemos decir que ahora mismo que estamos en franco descenso con respecto al número de casos diarios y el número de casos acumulados semanales. Por lo tanto, en principio, ahora mismo, estamos en claro descenso en esta segunda oleada o en esta segunda parte de la pandemia", ha asegurado el consejero a preguntas de la prensa tras reunirse con la Federación de Municipios de Cantabria.

Rodríguez ha matizado que la distribución de casos no es igual en todos los municipios y de hecho, la incidencia acumulada varía mucho de unos a otros, pero en estos momentos tampoco hay ninguno que "preocupe especialmente" a Sanidad porque en los que tienen una incidencia acumulada muy alta los casos están "muy localizados". Además, son municipios con poca población por lo que unos "pocos casos" hace que se dispare la incidencia acumulada.

"Por lo tanto, en principio, ahora mismo la situación es buena", ha insistido el titular de Sanidad, para quien otro dato positivo es que el 61% de los casos que se detectan en Cantabria son asintomáticos. "Eso es muy buena señal", ha dicho, apuntando que la media en España está en torno al 50%. En esta comunidad, el 8% de las PCR resultan positivas.

Al hilo, Rodríguez ha anunciado que el corauto del Palacio de Deportes de Santander se quedará allí definitivamente tanto por la necesidad de "descongestionar" el de Liencres como para ofrecer una alternativa a las personas que no pueden ir en coche.

"De momento solamente va a ser abierto para los coches, pero tenemos la idea de que haya también una línea para personas que quieran desplazarse andando", ha apuntado.

Además, el consejero ha anunciado que la "idea" que baraja su departamento es que los centros de salud de poblaciones "alejadas" de los corautos de Santander, Laredo y Torrelavega, como Potes o Reinosa, puedan realizar la toma de muestras de PCR para evitar desplazamientos.

"Ahora mismo, zonas tan lejanas como Potes o Reinosa tienen que desplazarse a Torrelavega y la idea es tener puntos en las zonas más alejadas que puedan hacer la PCR en el ámbito de los centros de salud", ha avanzado Rodríguez, apuntando que, "en principio", sería para los municipios "más alejados" pues "no es una medida que quedamos generalizar", fundamentalmente porque el mayor peligro de contagio de los profesionales es cuando manejan equipos de protección.

Preguntado si Cantabria bajara alguna medida de cara a las fiestas de Navidad, como Cataluña, que ya ha apuntado la posibilidad de restricciones en las comidas familiares y que no haya Cabalgata de Reyes, el consejero ha dicho que aquí "no trabajamos específicamente en ese escenario", pero si las condiciones de la pandemia "no se modifican", la normativa regional ya establece límites en cuanto a reuniones y actos multitudinarios que exigen una autorización previa de salud pública.

"Por lo tanto, si hay algún acto multitudinario, pues tendrá que someterse a esa autorización previa de Salud Pública", ha apuntado, subrayando que "si las cosas empeoran, también tenemos previsto endurecer las medidas".

"Nosotros, ahora, estamos en claro descenso, va bien Cantabria, pero si en algún momento empeorase, pues podríamos endurecer las medidas", ha asegurado.