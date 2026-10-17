Santander acoge este martes la presentación de los cinco nuevos fotolibros de la colección 'Extraviada'

Archivo - Ander Azcárate, uno de los que presentarán su fotolibro, junto a Michael Jordan y Seve Ballesteros. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presentación de los cinco nuevos títulos de la colección 'Extraviada', impulsada por la Oficina de Fotografía Anónima (OFA), será este martes, 20 de octubre, a las 19.00 horas, en la Fábrica de Creación de Santander.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que esta nueva entrega reúne los trabajos de Majo G. Polanco, Ander Azcárate, Susana Blasco y Julián Galay, junto a una quinta publicación de autoría anónima, en una propuesta editorial que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y las múltiples interpretaciones que pueden surgir de una imagen fotográfica.

El encuentro contará con la participación de los cuatro creadores, así como de Raúl Hevia, director de la Oficina de Fotografía Anónima, y Marta Mantecón, quienes serán los encargados de presentar la colección y acercar al público las particularidades de cada proyecto.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado el interés de una iniciativa que recupera imágenes alejadas de sus contextos originales y las convierte en punto de partida para nuevas investigaciones artísticas, así como su contribución a la diversidad de propuestas culturales en la ciudad.

La colección cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santander a través de la convocatoria de ayudas para actividades culturales.

La Oficina de Fotografía Anónima nació en Santander en 2025 como un proyecto de investigación, difusión y edición de fotografía anónima dirigido por Raúl Hevia.

Su actividad se centra en la recuperación de imágenes analógicas, copias en papel y negativos, cuyo origen o relación con las personas y acontecimientos retratados se ha perdido con el paso del tiempo.

Fotografías encontradas en rastros, anticuarios, mercadillos o plataformas de compraventa adquieren así nuevos significados a través de la mirada de artistas, pensadores, coleccionistas y creadores de distintas disciplinas.

Su primera línea editorial, la colección 'Extraviada', está formada por pequeños libros de autor en los que cada participante desarrolla un proyecto propio a partir de un archivo o conjunto de fotografías anónimas, perdidas u olvidadas.

Los cinco nuevos títulos que se presentarán el martes se suman a los cinco publicados en 2025, de manera que la colección 'Extraviada' alcanza las diez publicaciones y consolida una línea de trabajo centrada en el diálogo entre el archivo fotográfico y las prácticas artísticas contemporáneas.

Una de las particularidades de esta iniciativa es su forma de distribución, ya que los libros no se comercializan a través de librerías convencionales, sino directamente en presentaciones públicas y ferias, favoreciendo el encuentro entre creadores, editores y lectores.