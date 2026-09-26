Santander acogerá el 22 de octubre la Asamblea de Viudas de España

Igual se reúne con la Asociación de Viudas Hispania - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el 22 de octubre la Asamblea de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la alcaldesa, Gema Igual, tras reunirse con las responsables de la asociación de Cantabria.

Durante el encuentro, Igual ha mostrado el apoyo del Consistorio al evento y ha agradecido al colectivo que hayan elegido a la capital cántabra como sede de un encuentro que reunirá a representantes y asociaciones de viudas de todo el país para compartir experiencias, abordar sus principales necesidades y poner en común sus reivindicaciones.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento quiere mostrar su apoyo a las mujeres viudas y contribuir a dar visibilidad a "una realidad social que afecta a muchas familias", especialmente en ámbitos como la protección social, las pensiones, la atención y los servicios de apoyo, así como la lucha contra la soledad y la desigualdad.

Por otra parte, la regidora ha valorado que la celebración de esta Asamblea constituye también "una oportunidad para fortalecer la colaboración entre las asociaciones de viudas y las administraciones públicas" y favorecer espacios de diálogo y participación que permitan conocer de primera mano sus demandas y avanzar en medidas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, ha destacado la importancia de respaldar este tipo de iniciativas y de reconocer el trabajo que realizan las asociaciones de viudas, tanto en la defensa de los derechos de sus integrantes como en el acompañamiento y apoyo mutuo.

Finalmente, Igual ha agradecido a la organización cántabra su labor y ha reafirmado su disposición a colaborar en iniciativas que favorezcan la participación social, el acompañamiento y el reconocimiento de las viudas.