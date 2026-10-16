Santander adjudica por un millón de euros las obras para la recuperación del malecón sur de la Dársena de Molnedo

Dársena de Molnedo. - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado adjudicar a COPSESA las obras de recuperación del malecón sur de la Dársena de Molnedo, por un importe de 1.023.070 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La Autoridad Portuaria de Santander ha otorgado la concesión necesaria para llevar a cabo esta actuación y, una vez formalizado el convenio entre ambas administraciones, está previsto que los trabajos puedan comenzar próximamente, ha informado este viernes el Real Club Marítimo de Santander.

La intervención abarcará una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y permitirá recuperar la esencia portuaria del malecón e integrarlo en el frente marítimo consolidado de Santander.

El proyecto ordenará los distintos usos del espacio peatonal, rodado, náutico, deportivo y estancial, mejorará su accesibilidad y embellecerá el entorno, desde el respeto a su historia y a la identidad de los elementos que lo conforman.

"Esta actuación permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios más emblemáticos del entorno del puerto deportivo Puertochico", ha apuntado el Real Club Marítimo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha precisado a esta agencia que el acuerdo contempla dos anualidades, una este año, de 287.244 euros, IVA incluido, y otra en 2027 de 735.825, también IVA incluido.