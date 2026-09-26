Santander agradece el trabajo de los policías locales por la festividad de San Miguel Arcángel

Acto por la festividad de San Miguel Arcángel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha agradecido este sábado el trabajo de los policías locales y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento para seguir dotando al Cuerpo de los mejores recursos humanos y materiales con los que facilitar el trabajo de sus agentes y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Así lo ha asegurado durante el acto celebrado en el Ayuntamiento con motivo de la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, en el que ha estado acompañada por el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y miembros de la Corporación municipal, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Durante la celebración, Igual ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento y de todos los santanderinos al esfuerzo de los agentes y ha subrayado su trabajo diario.

En este sentido, ha recordado la actuación desarrollada por los agentes durante el dispositivo desplegado este año con motivo de la tragedia de El Bocal, donde la Policía Local estuvo presente "desde los primeros momentos" y continuó trabajando y colaborando durante los días que se prolongó el operativo.

El acto ha servido además para distinguir con la Cruz al Mérito de la Policía Local a un subinspector y un agente, con más de 30 años de trayectoria profesional, después de que la Junta de Mandos considerase que ambos reúnen méritos suficientes para recibir esta distinción.

La alcaldesa ha incidido en el valor añadido de un reconocimiento que "nace de quienes mejor conocen su trabajo, sus propios compañeros", y ha felicitado a ambos por unas trayectorias caracterizadas por "la dedicación, la profesionalidad y el compromiso con la seguridad de Santander".

"Sentíos orgullosos de esta medalla y que se sientan también orgullosas vuestras familias, porque detrás de tantos años de servicio hay muchas horas, muchos días difíciles y también muchas renuncias que ellas conocen mejor que nadie", les ha trasladado Igual.

Finalmente, les ha dado la enhorabuena y las gracias "por vuestro servicio, por vuestro compromiso con la Policía Local y, sobre todo, por vuestro compromiso con Santander", ha añadido.

MEJORA DE LAS RETRIBUCIONES

La alcaldesa ha señalado además que existe una voluntad política "clara" de avanzar en la mejora de las retribuciones de los agentes, fundamentalmente mediante el incremento del complemento de destino, y ha explicado que el Ayuntamiento continúa trabajando para que esta voluntad pueda materializarse dentro del marco administrativo correspondiente y con todas las garantías.