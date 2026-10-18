El Ayuntamiento aprueba una nueva edición de las ayudas 'Santander Crea y Emplea'

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana una nueva convocatoria de las ayudas 'Santander Crea y Emplea', un programa de subvenciones que superará el millón de euros para impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

En un comunicado, la concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, ha detallado que la iniciativa está destinada a impulsar el emprendimiento y la generación de nuevas iniciativas empresariales, especialmente entre los jóvenes y las mujeres de 45 o más años de edad.

Para los solicitantes con 30 o menos años de edad, 35 en el caso de personas con discapacidad, están previstas ayudas de entre 2.000 y 5.000 euros, mientras que para el resto de beneficiarios se subvencionará hasta el cien por cien de los gastos de inversión y puesta en marcha de la empresa, con un límite máximo de 3.000 euros y una inversión mínima de 1.000.

Entre los gastos e inversiones subvencionables se incluyen conceptos como la adquisición y arrendamiento de inmuebles afectos a la actividad, arrendamiento de local de negocio, maquinaria, herramientas y utillaje, así como equipos informáticos y de oficina.

También se subvencionarán inversiones en software, páginas web, plataformas de correo electrónico y desarrollo de aplicaciones, así como realización de estudios o informes estratégicos, así como honorarios, proyectos, licencias, autorizaciones y otros gastos vinculados a las obligaciones formales de constitución y puesta en marcha de la actividad.

Por su parte, 'Santander Emplea' tiene como objetivo facilitar a los jóvenes el acceso a sus primeras experiencias en el mercado laboral, incentivar la incorporación al mercado laboral de las mujeres de 45 años o más y favorecer la vuelta a Santander de los jóvenes que por motivos laborales residen fuera del municipio.

La cuantía de las ayudas asciende a 4.000 euros por contrato formalizado, con un máximo de 3 contratos subvencionables por entidad, una cantidad que se incrementa a 5.000 euros en el caso de pymes.

Como novedad, y para facilitar el acceso a las ayudas, la convocatoria de este año concede a los solicitantes 20 días naturales a partir de la publicación en el BOC como plazo para que puedan realizar las contrataciones o inversiones previstas en las bases reguladoras.