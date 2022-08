Santander cifra en 10 millones los daños y perjuicios del "incumplimiento" del contrato de basuras

El Ayuntamiento inicia el expediente de liquidación y reclamación a la UTE Ascan-Geaser y hace una primera estimación provisional

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado el expediente de liquidación y reclamación de daños y perjuicios causados a la administración por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, la UTE Ascan-Geaser Cuida Santander, como consecuencia del "incumplimiento culpable" del contrato que tenía adjudicado.

Una primera estimación cifra en más de 10 millones de euros los daños y perjuicios -por "incumplimientos", alquiler de maquinaria reposición de contenedores y gastos de funcionamiento- al Consistorio, que por su parte, y según también un cálculo provisional, debería 3,6 millones a la concesionaria, por trabajos pendientes o actualización de precios.

Así lo ha anunciado en un comunicado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que ha sido la Junta de Gobierno Local la que ha dado luz verde este martes al inicio de ambos expedientes, que permitirán, por un lado, ejecutar la liquidación del contrato y, por otro, establecer la cuantía económica a la que deberá hacer frente la anterior concesionaria por "no haber cumplido con sus obligaciones contractuales".

La edil del área ha señalado que, fruto de los "incumplimientos" por parte de la UTE -Unión Temporal de Empresas- y gracias, ha dicho, al "control y la responsabilidad" ejercidos desde los diferentes servicios municipales, se formalizó, en octubre de 2021, la resolución del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras vigente hasta ese momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Posteriormente se adjudicó un contrato de emergencia a la empresa PreZero, que desde el 11 de noviembre comenzó a prestar el servicio de limpieza.

En ese dictamen, ha indicado, se establecía que procedía resolver el contrato por "causa imputable al contratista con retención de la garantía constituida e indemnización de los daños y perjuicios causados a la administración", para lo que se debería instruir el correspondiente procedimiento, en el que los técnicos municipales -ha dicho- han venido trabajando a lo largo de este tiempo.

De esta manera, y en una primera estimación que deberá ser completada a través de un expediente complementario de daños y perjuicios, en el expediente de liquidación se establece una cuantía provisional de 3.606.438,11 euros favorables a la UTE Ascán-Geaser, por los siguientes conceptos: trabajos pendientes de abono; amortización pendiente y revisión de precios, detalla el Consistorio.

Por su parte, la reclamación de daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento culpable del contratista, se fija en la suma de 10.046.008,58 euros favorables al Ayuntamiento, por los siguientes conceptos: incumplimientos; alquiler de maquinaria; reposición de contenedores; y gastos de funcionamiento.

Según lo establecido tanto en el Dictamen del Consejo de Estado, los daños y perjuicios se harán efectivos, con cargo a la garantía prestada por parte de la UTE, que ascendía a 7.936.000 euros, y en caso de ser superiores, se compensarán hasta la cuantía total, reclamando en su caso el importe correspondiente a la adjudicataria.

EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO

La concejala de Medio Ambiente ha hecho hincapié en que este importe estimado de daños y perjuicios "no será definitivo hasta que se instruya un expediente complementario", en el que se incluyan, entre otros, los cálculos referidos a la documentación presentada por la UTE Cuida Santander "fuera de plazo y en formato distinto al requerido".

Esta documentación, que consta de más de 4.000 folios, contiene nóminas de los trabajadores de la UTE que "ya habían sido requeridas a la anterior adjudicataria" en varias ocasiones, en concreto, en los meses de abril, julio y agosto de 2021 y en junio de 2022.

Otro de los motivos por los que "es necesario tramitar un expediente complementario" es que las cantidades a reclamar como daños y perjuicios "se siguen devengando", como es el caso del alquiler de los vehículos que "no entregó" la empresa, por lo que se deberá reclamar el importe de estos gastos hasta agosto de 2023, fecha en la que hubiera finalizado el contrato suscrito con la UTE.

También deberán ser añadidos en el expediente complementario los importes correspondientes al déficit, desde el inicio del contrato, en la aportación de bienes no matriculables, como contenedores, desbrozadoras, carritos de la limpieza, sopladores, etcétera, debido a que la UTE "no ha atendido los requerimientos efectuados desde el servicio de Medio Ambiente a lo largo del contrato y, en consecuencia, aún no ha podido calcularse", ha explicado la responsable del área.

A partir de la notificación de este acuerdo, la UTE dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que estime convenientes.

RESPONSABILIDAD Y FIRMEZA

Para finalizar, Rojo ha destacado que el Ayuntamiento de Santander actúa "con responsabilidad y con firmeza", buscando que la prestación de los servicios públicos se corresponda con lo establecido en los contratos firmados con las empresas que los ejecutan.

"El principal empeño que nos guía, a lo largo de todo este proceso, es alcanzar los estándares de calidad en la limpieza y la recogida de basuras que esta ciudad se merece, con una gestión eficaz de los recursos públicos y garantizando el control sobre la prestación de esos servicios", ha concluido.