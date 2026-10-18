Santander concede otras 45 ayudas de 200 euros para el apoyo económico por hijos

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido otras 45 nuevas ayudas de 200 euros por hijos para apoyar económicamente a las familias.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que ha sido la Junta de Gobierno Local la que ha dado luz verde esta semana a una nueva partida económica por valor de 9.000 euros.

Los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno.

En caso de separación o divorcio, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor y, en caso de custodia compartida, la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todas las personas empadronadas en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor.

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre y excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero.

Por último, el Ayuntamiento ha subrayado que, en lo que va de año, más de 420 familias han recibido ya apoyo económico por hijos, una convocatoria municipal que cuenta con una partida inicial de 120.000 euros, pero que podrá ser ampliada en el caso de que sea necesario para atender a todas las familias que cumplan los requisitos.