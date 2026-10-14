Santander conmemora el centenario de la Institución Teresiana y reconoce la trayectoria de Carmen de la Vega - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander ha conmemorado este miércoles los cien años de presencia de la Institución Teresiana en la ciudad con un acto celebrado en el Colegio Castroverde, en el que se ha descubierto una placa del centenario y se ha rendido homenaje a Carmen de la Vega Montenegro, figura destacada de la historia educativa, cultural y social santanderina, y a quien se ha dedicado una placa en la Ruta Ilustres.

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado en esta jornada, que ha reunido a representantes de la Institución Teresiana, de la comunidad educativa del Colegio Castroverde y del Centro de Estudios Montañeses, junto a profesores, alumnos, familias y amigos, y miembros de la Corporación municipal.

La regidora ha felicitado a la Institución Teresiana y a toda la comunidad educativa del Colegio Castroverde por este aniversario, y ha agradecido su compromiso con Santander a lo largo de un siglo.

"Hoy tenemos la oportunidad de daros las gracias por esa contribución que habéis hecho para que nuestra ciudad sea mejor", ha señalado Igual.

La Institución Teresiana llegó a Santander en 1926, inspirada en el pensamiento y la obra de san Pedro Poveda. Su proyecto educativo comenzó con la creación de una Academia Internado Femenino, en una época en la que las mujeres todavía encontraban importantes obstáculos para acceder a una formación de calidad.

La alcaldesa ha destacado que el actual Colegio Castroverde mantiene vivo aquel legado mediante una educación orientada a la formación integral, el compromiso con los demás y la responsabilidad individual y colectiva.

La segunda parte del acto ha estado dedicada a Carmen de la Vega Montenegro, cuyo nombre se incorpora al reconocimiento de los santanderinos ilustres mediante una placa conmemorativa que pone en valor su contribución a la ciudad.

"Carmen de la Vega significa educación, solidaridad, valores, respeto, y avance para la sociedad", ha resumido la alcaldesa para describir la trayectoria de la homenajeada.

Nacida en Madrid en 1884, Carmen de la Vega llegó a Santander en 1915 como profesora de Gramática de la Escuela Normal Femenina, de cuyo primer claustro formó parte. Posteriormente, dirigió esta institución entre 1928 y 1932.

Convencida de que la educación y la cultura eran instrumentos fundamentales para ampliar las oportunidades de las mujeres y favorecer su participación en la sociedad, desarrolló una trayectoria que trascendió el ámbito docente.

Durante la epidemia de gripe de 1918 fundó y dirigió la Casa de Enfermeras, destinada a facilitar el descanso de quienes atendían a las personas afectadas. También llevó a cabo una destacada labor humanitaria vinculada a la Cruz Roja, que le valió importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Oro de esta institución, que recibió en 1928 de manos de la reina Victoria Eugenia.

Su compromiso se extendió igualmente a la vida cultural santanderina. Fue la primera mujer en formar parte del Ateneo de Santander y también la primera en ocupar un puesto en su Junta Directiva, desde donde impulsó numerosas actividades literarias y culturales. Además, presidió la comisión organizadora del homenaje que Santander dedicó a Concha Espina en 1924.

Desempeñó asimismo un papel fundamental en las gestiones que hicieron posible la llegada de la Institución Teresiana a Santander y la creación, en 1926, de la primera Academia Internado Femenino, antecedente del actual Colegio Castroverde. Carmen de la Vega falleció en Santander en 1935.

Con esta distinción, la ciudad busca recuperar y difundir su legado entre las nuevas generaciones, así como reconocer la aportación de tantas mujeres que abrieron caminos y contribuyeron al progreso educativo, cultural y social en épocas en las que tuvieron que superar importantes barreras.

El acto también ha contado con las intervenciones de Carmen Aragonés, directora del Sector de España de la Institución Teresiana; Lucía Garma, directora del Colegio Castroverde; el profesor Fernando Ruenes, y Francisco Gutiérrez, representante del Centro de Estudios Montañeses, quienes han contribuido a contextualizar el centenario y a recordar la trayectoria de Carmen de la Vega Montenegro.