Santander licita en 9 millones el servicio de ayuda a domicilio, que cuenta con 1.100 usuarios

Por un periodo de dos años, prorrogables durante otros tantos

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander licitará en 9 millones de euros para un periodo de dos años -prorrogables por otros dos- el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio, que cuenta en la actualidad con alrededor de 1.100 usuarios mayores de 65 años.

Entre las mejoras ofrecidas para la prestación del mismo, las empresas deberán ofrecer horas gratuitas de servicio de podología y peluquería a domicilio, de apoyo técnico para el SAD psico-educativo, así como de limpiezas "de impacto", cuando la vivienda se encuentre en malas condiciones de higiene, el usuario no pueda realizarla por sus propios medios y no cuente con familiares que se puedan encargar.

Así lo ha dado a conocer este lunes la concejala del área, Zulema Gancedo. En un comunicado ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la contratación de este servicio que se presta en las viviendas y que tiene como principal objetivo ayudar a los mayores en su día a día y sobre todo que puedan seguir viviendo en sus hogares.

El servicio comprende el apoyo en actividades de carácter personal, doméstico y socio-educativo a personas y familias de la ciudad, previamente evaluadas y seleccionadas desde la Concejalía de Servicios Sociales.

Se trata de una prestación básica de los servicios sociales de Atención Primaria, que tiene prioritariamente un carácter preventivo, rehabilitador además de asistencial.

El modelo a seguir en la prestación del mismo será el de atención integral centrada en la persona y tiene los siguientes objetivos prioritarios: lograr un marco de convivencia familiar "saludable" y una relación "positiva" con el entorno; facilitar y estimular la autonomía personal y familiar de los usuarios; favorecer la permanencia de las personas en su entorno más próximo siempre que sea posible; y apoyar a los cuidadores.

TAREAS

De acuerdo con estos objetivos, las tareas que se realizan desde el SAD se dividen en cuatro bloques: de atención personal, de carácter doméstico; de ayuda en la vida social; y de apoyo en la organización familiar.

Con respecto al primero, se trata de colaborar o realizar el aseo y vestido, ayuda a la movilización, control de medicación (no se incluye la realización de curas y administración de medicamentos por vía parenteral o en general, cualquier otra actuación para la que sea exigible titulación de carácter sanitario), etc..; mientras que el de carácter doméstico consiste en la realización o colaboración en la ejecución de las tareas domésticas que los usuarios no puedan realizar o para las que necesiten ayuda como la limpieza cotidiana, lavado y planchado de ropa, elaboración de comida, hacer la compra, etc.

Asimismo, con respecto a la ayuda en la vida social, se les acompaña en los paseos, y en la realización de gestiones. Por último, se les apoya en la organización familiar, fomento de destrezas y hábitos saludables, así como en habilidades parentales.

Las ofertas se presentarán en archivos electrónicos, cerrados, en la siguiente dirección: http://www.contrataciondelestado.es (Plataforma de Contratación del Sector Público), dirigidos al órgano de contratación y el plazo de presentación de proposiciones es de 18 días naturales contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, hasta las 14.00 horas. Si el día final del plazo fuera inhábil, se trasladará al siguiente hábil.