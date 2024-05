Santillana del Mar llevará a los tribunales la pérdida de 3 millones del Plan de Sostenibilidad Turística

SANTILLANA DEL MAR, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santillana del Mar (PSOE) irá a los tribunales tras la comunicación del Gobierno de Cantabria (PP) de que el municipio no percibirá los 3 millones de euros de la convocatoria extraordinaria de fondos europeos de 2023 destinados al Plan de Sostenibilidad Turística.

Así lo ha anunciado este lunes en nota de prensa el Consistorio, que ha denunciado la utilización de estos fondos como "arma política" y ha avanzado que el alcalde, Ángel Rodríguez, ofrecerá este martes una rueda de prensa en la que "aclarará" los hechos acontecidos desde la aprobación del plan en mayo de 2023.

El regidor ha censurado que el Ejecutivo autonómico convocara esta rueda de prensa para anunciar que declara "no apto" el Plan de Santillana, una hora antes del debate en el Parlamento sobre la recepción de estos fondos.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno cántabro ofreciera dicha rueda de prensa sin comunicarles previamente la información, cuando, a su juicio, deberían haber sido "los primeros" en enterarse. "Pasa a la escena pública antes de que tengamos la oportunidad de resolverlo", ha dicho.

De esta forma, desde el Ayuntamiento entienden que "lo que se busca no es que se resuelva, sino dejarnos mal e incurrir en apelativos como los que nos ha dirigido la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández", ha declarado Rodríguez, para quien se trata de un acto de "deslealtad absoluto".

"No nos han dejado más opción que recurrir a la Justicia para desmentir cada una de las medias verdades que se han contado este lunes, tanto en la rueda de prensa de la consejera como en la intervención en el Parlamento del diputado, Alejandro Liz, que además ha tenido la osadía de quejarse de la crispación generada" ha apuntado.

El alcalde ha señalado que los 'populares' han "omitido" acciones llevadas a cabo desde el Consistorio, como el envío de un requerimiento a la Consejería de Turismo que "nunca obtuvo respuesta".

En su opinión, "todo parece estar bastante bien orquestado para dejar a este Ayuntamiento y al anterior Gobierno --PRC-PSOE-- en el peor lugar posible, pasando por alto la pérdida que supone para los habitantes de Santillana del Mar, más allá del juego político en el que nos están metiendo".

"No se nos quitan 3 millones de euros a los socialistas, ni a mí como alcalde, ni al anterior Gobierno autonómico, sino que se quitan 3 millones de euros a parte de los cántabros", ha enfatizado el alcalde.

Por último, el regidor ha mandado un mensaje "tranquilizador" a los vecinos asegurándoles que "las cosas no van a quedar así" y llegarán "donde haga falta".

"El Gobierno de Cantabria ha decidido pasar por alto la decisión de una Comisión Sectorial y de la Secretaría de Estado, es inaudito, y así lo tendrán que defender ante los tribunales", ha concluido.

"MANIPULACIÓN DE LIBRO" Y "CUESTIÓN POLÍTICA"

Precisamente, sobre este asunto se han pronunciado los grupos parlamentarios en el Pleno de este lunes, con motivo de una moción en la que los regionalistas instaban al Ejecutivo autonómico a firmar en el plazo máximo de 15 días a la firma de los convenios de los planes de sostenibilidad turística y a transferir los fondos antes de un mes, que ha sido rechazada.

El diputado Francisco Javier López Marcano (PRC) ha denunciado que la consejera de Turismo convocara a última hora de la tarde de ayer, con "alevosía", la rueda de prensa de hoy, en la que anunciaba la oposición del Ejecutivo autonómico al Plan de Santillana, para "desvirturar" este debate.

Marcano ha acusado a la consejera de "faltar a la verdad" al decir que "iba a transferir todos los fondos", lo que "no es cierto", y hacer "caso omiso" a los correos sobre el plan tanto del Ayuntamiento de Santillana como de la Secretaría de Estado de Turismo.

También ha asegurado que la consejera tiene en su poder un informe del Comité Antifraude que dice que "lo único que subyace en el Ayuntamiento de Santillana es un conflicto entre un particular y el propio Ayuntamiento".

Marcano cree que Fernández "no respeta el municipalismo", "no se quiere enterar de los plazos" y "estamos ante una manipulación de libro".

En la misma línea, Mario Iglesias (PSOE) ha calificado de "vergonzosa" la rueda de prensa de la consejera, en la que ha dicho que "le quita 3 millones de euros a Santillana y a sus vecinos".

A juicio del diputado socialista, hacer una rueda de prensa media hora antes de debatir este tema en el Pleno es tener "mala fe" y se debe a una "cuestión política".

"Lo que está haciendo la consejera de Buruaga es utilizar el Gobierno de Cantabria para provocar la caída del equipo de Gobierno de Santillana del Mar --PSOE--", ha manifestado.

Ha criticado que la consejera ha tenido en este asunto "cero lealtad institucional" al informar en rueda de prensa, "sin comunicar previamente la información al propio Ayuntamiento" así como la Secretaría de Estado de Turismo.

"Evidentemente este tema va a acabar en los juzgados", ha señalado Iglesias, que también ha acusado a la consejera de "mentir" en el Pleno del lunes pasado "diciendo que estaba todo correcto y se tramitarían ya los convenios en el Consejo de Gobierno".

Sin embargo, desde el Grupo Popular, Alejandro Liz ha criticado que se "manipulen" las palabras de la consejera en su intervención, que dijo que "en una semana se pagarían todos los planes de sostenibilidad turística".

Según ha aclarado, "efectivamente se procederá a transferir todos los fondos a los distintos ayuntamientos que hayan obtenido su plan de sostenibilidad, cosa que el de Santillana no ha obtenido".

De esta forma, ha indicado que el resto de planes, que están "correctamente tramitados", van a ser aprobados "muy probablemente" la semana que viene y sus fondos serán transferidos "con carácter perentorio".

Sin embargo, ha apuntado que "en Santillana del Mar, por mucho que les duela, no se hicieron bien las cosas", lo que "ha retrasado al resto de los planes", por la "mala" gestión del Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Santillana que ha generado toda esta "situación indeseable".

Asimismo, ha añadido que cuando estuvo el PRC en el Gobierno "pudo aprobar el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana, pero no lo hizo, no se atrevió, conocedor probablemente de las denuncias de probables irregularidades que existían", y "podía haber impugnado o poder declarado no apto ese Plan de Sostenibilidad Turística, pero tampoco se atrevió a hacerlo, socio como era, del Partido Socialista".

"Es muy triste que la mala gestión del Gobierno socialista de Santillana vaya a dejar, muy probablemente, sin un plan de sostenibilidad turística a ese municipio, pero confiamos, y este Gobierno confía, en que Santillana, que es un enclave fundamental en el turismo, obtenga y se presente en futuras convocatorias a ese plan y lo obtenga", ha sentenciado.