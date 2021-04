El SCS crea a 'JANO', un asistente virtual telefónico para las citas de vacunas Covid

Es un robot de voz con lenguaje natural que tiene capacidad para realizar hasta 200 llamadas de forma simultánea

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha habilitado un nuevo asistente virtual telefónico llamado JANO para colaborar en las citaciones de vacunas Covid, que comenzará a funcionar este lunes, 26 de abril, al objeto de agilizar y asegurar los contactos con las personas a quienes corresponda vacunarse, siguiendo el protocolo establecido.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa, se trata de un robot de voz con lenguaje natural y capacidad para realizar hasta 200 llamadas de manera simultánea.

JANO, cuya línea identificativa es el 942 480 385, dará las primeras citas para el miércoles, jueves y viernes próximos, citas que irán dirigidas a ciudadanos de entre 60 y 65 años del Área de Salud de Torrelavega, a quienes se les convocará en el Hospital Sierrallana el próximo miércoles 28 de abril, y también al grupo de edad de entre 70 y79 años del Área de Salud de Santander, que serán remitidos al Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander los días 28, 29 y 30 de abril.

Las llamadas se efectuarán siempre a partir de las 10.00 horas. En primer lugar, antes de cerrar la cita, JANO confirmará la identidad de la persona a la que llama y su intención de vacunarse. Seguidamente, indicará la fecha y hora establecida y recomendará acudir de manera puntual, no con antelación, para evitar aglomeraciones.

Asimismo, el robot identificará a los números de teléfono con los que no ha conseguido contactar (llamará hasta en dos ocasiones) y aquellos otros con los que no ha logrado un entendimiento en el desarrollo de la comunicación. En ambos casos, no será preciso devolver la llamada porque se analizarán de manera individualizada las incidencias y se volverá a contactar con dichas personas para cursar una nueva cita, bien a través de JANO o del personal del SCS.

El Gobierno de Cantabria recuerda que "ningún ciudadano que quiera vacunarse se quedará sin hacerlo" y que en estos momentos los grupos en los que centra la campaña de vacunación son los de 60-65 y 70-79 años.

Aquellas personas mayores de 80 años que no sean grandes dependientes inmovilizados en su domicilio y que, teniendo intención de hacerlo, aún no hayan sido vacunadas, pueden notificarlo a través de la página web del Servicio Cántabro de Salud (https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas) o en la línea 900 612 112 de Salud Cantabria Responde.