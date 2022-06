Sigue la huelga del metal tras rechazarse la propuesta del Orecla

El Ejecutivo urge a poner fin al "bloqueo" del proceso negociador tras 19 días de paro y trece reuniones de mediación

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga general en el sector siderometalúrgico de Cantabria continúa tras rechazarse este domingo una propuesta de los mediadores del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) por las dos partes negociadores, tanto los sindicatos como la patronal.

Así lo aseguran las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO en un comunicado conjunto difundido esta noche, aunque Pymetal destaca en otro, remitido igualmente esta noche, que sí acepta la propuesta de los mediadores y que la actividad se reanudará este lunes en horario habitual.

De su lado, el Gobierno -que por la mañana convocó a las partes en el ORECLA a las cinco de la tarde, al ver posible llegar a un acuerdo a lo largo del día- ha informado que propone el arbitraje voluntario tras agotar la vía de la negociación después de cinco horas de reunión, para acabar con el conflicto del metal. Además, urge a poner fin al "bloqueo" del proceso negociador tras trece reuniones de mediación.

PROPUESTA MUY SIMILAR A LA ÚLTIMA DE LA PATRONAL

Los tres sindicatos convocantes del paro indefinido -que el sábado pidieron la mediación del Ministerio de Trabajo- rechazaron inicialmente este domingo una propuesta "muy similar a la última de la patronal".

La misma implicaba un incremento salarial del 3,3% en 2021 y una paga de atrasos de 250 euros, un 4% en 2022 con una cláusula de revisión salarial del 60% sobre el IPC real, un 3% en 2023 con cláusula de revisión al 70% y un 2,7% en 2024, también con una revisión del 70% sobre el diferencial con el IPC.

Y añadía que en 2022 las diferencias que se hayan generado desde 1 de enero hasta la firma del convenio generará una paga de atrasos y planteaba una revisión salarial al final de la vigencia del convenio tras conocerse los IPC de todos los años por si surgían diferencias con las diferentes subidas aplicadas, lo que implicaría que esa diferencia se sumaría a las tablas del siguiente convenio.

"Es una propuesta que en realidad simplemente incrementa una décimas el porcentaje de la cláusula de revisión salarial sobre el IPC sin aumentarse los incrementos planteados por Pymetal para cada año", critican CCOO, UGT-FICA y USO, que han esperado "tres horas" a que se les presentase "más de lo mismo, una propuesta muy próxima a la oferta de la patronal y muy lejana a todo por lo que están luchando desde hace 18 días miles de trabajadores y trabajadoras en una huelga general ejemplar".

"Es simple y llanamente inaceptable porque es mantener lo que plantea Pymetal con sólo algunos matices", agregan las federaciones de industria de CCOO, UGT-FICA y USO, que instan a "continuar con la lucha hasta que impere una mínima cordura en la patronal".

ACTA Y VUELTA A LA NEGOCIACIÓN

Las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO explican que tras el rechazo de ambas partes negociadoras a esta propuesta inicial, el propio organismo mediador solicitó romper el acta inicial de desavenencia y proseguir con la negociación con una nueva de Pymetal con sus propias modificaciones en relación a la del ORECLA y que los sindicatos han hecho lo propio con el mismo resultado de desacuerdo.

"Es un ejercicio de responsabilidad agotar todas las vías de negociación y hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo pero no al alto precio que quiere imponer Pymetal", destacan los tres sindicatos que critican que "para este viaje no hacían falta tantas alforjas" y que "el Gobierno de Cantabria haya propiciado una reunión lamentable y cargada de tensión por motivos que en algún momento tendrá que explicar porque, tal y como se ha desarrollado, no era para que ambas partes llegaran a un acuerdo".

"No se puede negociar con quien no quiere negociar nada, con quien se dedica a perder el tiempo en la negociación y a dar un paso adelante para acto seguido dar varios en sentido contrario o con quien no ha movido sus planteamientos iniciales hasta 10 días después de iniciarse la huelga general", precisan las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO, tras recalcar que "por nuestra parte se ha hecho el máximo esfuerzo hasta presentar una propuesta que ya no se puede rebajar más".

PYMETAL DICE QUE ACEPTA LA PROPUESTA

Por su parte, Pymetal asegura que ha aceptado la propuesta realizada por los mediadores en el ORECLA e indica que la actividad se reanuda este lunes, 20 de junio, en horario habitual.

Así lo indica en un comunicado en el que detalla la propuesta en lo relativo a incrementos salariales, y agradece -según expresa- la labor realizada por el Ministerio de Industria, la Consejería de Empleo y Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, así como al Orecla y su cuerpo de mediadores por su "intensa y exhaustiva" labor en la resolución de este conflicto.

EL GOBIERNO PROPONE ARBITRAJE VOLUNTARIO

De su lado, el Gobierno de Cantabria considera necesario acudir al arbitraje voluntario para tratar de resolver el conflicto que vive el sector del metal al considerar agotada la vía de la negociación, después de más de cinco horas de reunión esta tarde en el ORECLA.

Ante el "bloqueo" que sufre la negociación, tras trece reuniones de mediación que han resultado hasta el momento infructuosas, el Ejecutivo PRC-PSOE cree que la vía del arbitraje ofrece "una posible salida para tratar de alcanzar una solución".

El arbitraje ha sido planteado también como opción por el órgano mediador del ORECLA, con quien las partes se han reunido esta tarde a petición del Gobierno cántabro, que esta misma mañana ha mantenido un encuentro para analizar la situación, en el que han participado el presidente, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Industria, Empleo y Presidencia, Javier López Marcano, Eugenia Gómez de Diego y Paula Fernández, respectivamente.

El Ejecutivo se encuentra "profundamente preocupado" por los efectos que la huelga está teniendo sobre el sector del metal, por lo que considera "imprescindible" impulsar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral "de forma inmediata".

A su juicio y a la vista de los avances registrados en los últimos encuentros, ese entendimiento es "perfectamente posible sin más demoras, ni intervenciones, siempre que exista voluntad para alcanzarlo".

De hecho, tras su reunión de esta mañana el Gobierno ha señalado que ese acuerdo estuvo "al alcance de la mano" el pasado sábado, por lo que ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad de todos" para que cerrar el conflicto "cuanto antes".

Asimismo, ha valorado los avances registrados en los últimos días en la negociación colectiva, que en su opinión sitúan al sector del metal cántabro ante la posibilidad de dotarse de "uno de los mejores convenios de toda España".

Para el Gobierno, sería "una temeridad" mantener el conflicto laboral y "prolongar las pérdidas enormes que, después de 19 días de huelga, están sufriendo tanto las empresas como los trabajadores".