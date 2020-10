Los sindicatos docentes plantan a la consejera en la negociación del calendario escolar

Siguen adelante las huelgas convocadas y ambas partes están convocadas mañana de nuevo en el ORECLA

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (STEC, ANPE, TÚ, CCOO y UGT) han abandonado la reunión que tenían esta tarde con la consejera del área, Marina Lombó, para negociar la colocación en el calendario escolar de los días no lectivos que estaban programados para la próxima semana, del 2 al 6 de noviembre, y que finalmente han sido suspendidos por el Gobierno de Cantabria para evitar la movilidad de las familias ante la extensión del coronavirus.

Según han explicado los sindicatos en declaraciones a los medios de comunicación, se han levantado de la mesa de negociación partiendo de que querían hablar sobre la semana no lectiva que se ha suprimido y no sobre su recolocación, ya que la decisión ha sido "unilateral" y no ha pasado por la Mesa Sectorial.

Además, han criticado que la modificación del calendario se publicó ayer en le Boletín Oficial de Cantabria (BOC) "una hora después de que la consejera apelara a la buena fe negociadora" de las organizaciones sindicales.

"No vemos la buena fe negociadora por parte de la Administración y por ende no tenemos nada que negociar, porque no nos ha dejado margen", han lamentado.

También han criticado que el Gobierno regional "ha mentido públicamente" al indicar que fue la Consejería de Sanidad la que recomendó la opción de suspender la semana de vacaciones para limitar la expansión del Covid-19 y han asegurado que la propia Lombó reconoció ante los sindicatos que "fue una aportación propia".

Así, han pedido a la Consejería que aporte los informes sanitarios en los que se ha basado para tomar la decisión y que indican que con ella se reducirá el número de contagios.

Y han añadido que "no es la primera mentira" de este área del Ejecutivo, porque también "dijeron que había un máximo de 15 alumnos por aula y eso se va a cumplir esta semana por fin" porque el colectivo de estudiantes ha convocado huelga.

Así, han insistido en que para velar por la seguridad de los centros se deben seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, como el cumplimiento del metro y medio de distancia, de lo que, según los sindicados, la consejera "todavía no se ha ocupado" porque en algunos centros "no se está cumpliendo".

"Que deje de dar las gracias a los docentes por su trabajo y que se ponga ella a trabajar para mantener las distancias de seguridad y apoye a la escuela pública" aportando personal suficiente para poder reducir la ratio a 15 alumnos por aula, utilizando los fondos Covid que ha recibido Cantabria.

Tras no llegar esta tarde a un acuerdo, ambas partes están convocadas de nuevo mañana a las 16.00 horas por la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria ORECLA, donde ya estuvieron ayer durante varias horas, terminando el encuentro sin acuerdo.

Además, dado que CCOO presentó ayer un recurso contra la resolución que dicta la suspensión de la semana no lectiva, "tendrá que pronunciarse un juez" en torno a la decisión de la suspensión cautelar.

Y mientras siga adelante la cancelación de la semana no lectiva también se mantendrán las huelgas convocadas por los sindicatos, tanto la de CCOO en solitario, de cinco días, del 2 al 6 de noviembre, en el sector de la educación; como la de Stec, Anpe, TÚ y UGT para los días 11 y 18, para los profesores.

"HARTAZGO DE MESES"

Por último, los sindicatos han destacado que este conflicto con la Consejería representa un "hartazgo de meses" y que la modificación del calendario escolar ha sido lo que ha "hecho saltar" el "ninguneo" que dicen que han venido sufriendo desde incluso antes de la pandemia.

"Estamos haciendo esfuerzos permanentemente para llegar a acuerdos que en ella -Lombó- y por sí misma en 48 horas deshace". "Es una política de arrasar", han concluido.