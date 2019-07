Sindicatos de la Policía Local de Santander denuncian la falta de personal

Publicado 02/07/2019 12:48:00 CET

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos APLB, CSIF, SIEP y FEPUSO, que representan casi al 90% de la plantilla de la Policía Local de Santander, han denunciado la falta de personal en este cuerpo, que según dicen esgrimiendo la ley, cuenta con casi la mitad de agentes de los que debería tener, 156 frente a 261 --1,5 por cada 1.000 habitantes--, es decir, serían necesarios unos 105 policías.

Una situación que lleva al "cansancio" de la plantilla y que la que responsabilizan al equipo de Gobierno y al concejal del área, Pedro Nalda, "que ha sido incapaz de dotar a este cuerpo policial de un número mínimo de efectivos suficiente para poder prestar los servicios que requieran los más o menos 174.000 santanderinos y los visitantes de la ciudad".

Es más, han denunciado que mientras en 2009 patrullaban las calles en cada turno unos 48 efectivos entre policías y agentes de movilidad, hoy son 18 "el mejor de los días", una situación que "se ha vuelto algo insostenible".

Según los sindicatos, la falta de personal ha llegado a afectar a la salud de los policías que "no dan abasto" a atender los requerimientos ciudadanos.

En un comunicado, APLB, CSIF, SIEP y FEPUSO han recordado que en una asamblea a la que acudió "gran parte de la plantilla, que incluso antes de las elecciones nos pedían manifestarnos en la calle por la grave situación", se expresó el "cansancio" por la situación que están viviendo los agentes, pues según ellos "no se valora el gran esfuerzo" que realizan a diario para sacar el trabajo adelante, "donde se deniegan permisos" y "se dificulta la formación de los agentes".

Además, han recordado que hace más de dos años que no funcionan los sistemas de comunicaciones, algo "tremendamente grave" que afecta a la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos, pues los primeros "no pueden recurrir a sus emisoras para solicitar una ambulancia o apoyo en situaciones peligrosas".

Por otra parte, han subrayado que algunas de sus reivindicaciones tienen más de diez años y muchas de ellas reclaman "un trato igual que al de otros funcionarios del mismo Ayuntamiento", ya que se sienten "discriminados".

"Esto no es una cuestión de ganar más dinero, sino de justicia y de dignidad ¿Se pueden

imaginar los ciudadanos hasta qué punto llega el hartazgo de los policías y agentes de

movilidad que están dispuestos a no ganar dinero haciendo horas extras?", han apuntado, censurado como "inaceptable" que Nalda "no se haya siquiera sentado a negociar las reivindicaciones", que según los sindicatos "desoye".