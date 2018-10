Los 'sintecho' podrán ir al Princesa Letizia con mascotas, a las que atenderán veterinarios

Publicado 13/02/2018 12:47:16 CET

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las personas que viven en la calle podrán acudir al centro de acogida Princesa Letizia del Ayuntamiento de Santander, ubicado en el polígono de Candina, con sus mascotas, para las que se está construyendo un pequeño edificio en los jardines del centro con cuatro habitáculos y una sala donde los animales serán atendidos por veterinarios voluntarios.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada de la concejala de Servicios Sociales, María Tejerina, y el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Juan José Sánchez, ha visitado las obras de construcción de este nuevo espacio, que estarán concluidas en un mes y medio.

La actuación, con un presupuesto de 44.288 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá que todas esas personas 'sintecho' que no acudían a pernoctar al centro Princesa Letizia para no separarse de sus mascotas ahora puedan acercase sabiendo que sus animales estarán bien atendidos.

Y es que estos animales, principalmente perros, no sólo tendrán su propio espacio sino que además, gracias al Colegio de Veterinarios, estarán perfectamente atendidos. Así, Sánchez ha detallado que se les realizarán revisiones, se les identificará y pondrá el chip en caso de que no lo tengan, se les vacunará y desparasitará y, si es necesario, también se les realizarán intervenciones técnicas.

La iniciativa de colaboración surge de la "inquietud" de los veterinarios por acceder a los animales que acompañan a estas personas que están en la calle. "Queríamos establecer contacto para llegar a ellos y conocimos que el Ayuntamiento tenía este proyecto y vimos la oportunidad de colaborar" para asegurar sanitariamente a esos animales, ha dicho.

El presidente del Colegio de Veterinarios ha ensalzado que se trata de un iniciativa "pionera e innovadora" porque "no existe en otro sitio" y, por ello, desde la entidad colegial cántabra "le queremos dar toda la importancia que tiene y, a través del Consejo General de Madrid, si es posible extenderlo al resto de comunidades de España".

La alcaldesa ha destacado que el centro Princesa Letizia se ocupa de quienes más lo necesitan, de quienes "no tienen nada ni para comer", y ahora, con esta iniciativa, se pretende que "las personas que están en la calle, los sintecho, no vengan aquí porque tienen mascota y no quieren separarse de su compañero de vida".

Ha agradecido al Colegio de Veterinarios su ofrecimiento a colaborar nada más conocer la puesta en marcha de esta iniciativa, en cuyo proyecto ha colaborado contribuyendo al diseño del área en el que estarán los animales, que contarán con una zona cubierta y otra descubierta y donde serán atendidos por profesionales, en un cuarto aledaño a las casetas.

En cuanto al centro Princesa Letizia, ha detallado que ha atendido a 5.600 personas desde su puesta en funcionamiento y sólo el 17% son de Santander por lo que da servicio tanto a la ciudad como al resto de Cantabria a pesar de que, ha recordado, el Ayuntamiento financia en solitario este centro sin apoyo del Gobierno regional.

Desde el pasado año, el Princesa Letizia abre las 24 horas del día durante las cuales no sólo se da alojamiento y manutención a quienes lo necesitan sino que se les ayuda "tratándoles sacar de ese bucle" a través de actividades, orientación social y laboral.

En 2017, se registraron 1.322 ingresos en el centro, de los cuales un 10% han sido mujeres, y más de 8.600 estancias. Han acudido por primera vez al centro el pasado año 480 personas, el 16% estaban empadronadas en Santander, el 9% en Cantabria, el 60% en otros lugares de España y el resto sin empadronar.