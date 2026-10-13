Los socialistas no logran el apoyo del Parlamento en la reprobación del consejero de Fomento

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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista no han logrado este martes, 13 de octubre, el apoyo del Parlamento en su intento de reprobación del consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media (PP). Han votado en contra los 15 diputados de PP y 3 de Vox y se han abstenido los 7 regionalistas, con lo que la Proposición no de Ley (PNL) solo ha logrado los 8 votos favorables del PSOE.

Su portavoz, Mario Iglesias, ha sustentado la propuesta de su grupo en que el Gobierno de Cantabria y el consejero Media han renunciado a solucionar el problema de la vivienda y les ha acusado de adoptar políticas que "promueven la especulación".

En este sentido, ha señalado decisiones tomadas por el Ejecutivo regional como la liberalización de suelo rustico, el proyecto Olucas Surf Center o "la propagación de segundas viviendas y viviendas turísticas" que ha traído consigo la Ley del Suelo y que ha convertido "a nuestra tierra en un supermercado de la especulación".

También ha aludido al incremento del precio de la vivienda que ha liderado Cantabria a nivel nacional y ha criticado la negativa del Gobierno autonómico a no declarar zonas tensionadas y a la nueva Ley de Vivienda auspiciada por este último. "No va a la raíz del problema" si no que provocará "que el suelo de todos será para beneficio de unos pocos", ha opinado.

Iglesias se ha preguntado "dónde está" el Plan de Vivienda anunciado por Media el pasado mes de junio y le ha reprochado sus apariciones en los medios de comunicación --"mucha foto, mucho anuncio pero no tiene planes para viviendas accesibles"-- y sus formas en la Comisión de Fomento celebrada el 24 de septiembre para informar del proyecto Olucas Surf Center. "Perdió la compostura", le ha espetado.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Juan José Alonso, ha acusado al PSOE de querer extender "una cortina de humo" con esta PNL sobre los diversos escándalos de la formación a nivel estatal o la ausencia el delegado del Gobierno Pedro Casares durante la tragedia del Bocal por "estar de vacaciones en México".

"Aquí se viene llorado y a trabajar", ha afirmado Alonso, tras lo cual ha achacado a los socialistas no haber hecho "nada" en materia de vivienda mientras estuvieron en el Gobierno regional.

Por el contrario, ha indicado que Cantabria está "indudablemente mejor" que al principio de la presente legislatura por las medidas que ha tomado el Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga.

Y les ha propuesto que si les preocupa la situación de la vivienda, "arrimen el hombro" a la Ley que se ha registrado en el Parlamento y que lleva un año en proceso de tramitación "por las prácticas dilatorias de la oposición".

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha justificado la abstención de su grupo porque espera que el PP acepte las enmiendas que los regionalistas han presentado a La Ley de Vivienda del Gobierno de Cantabria.

Aunque eso no significa que Media "no merezca" la reprobación, ha dicho. En su criterio ha demostrado, entre otros, "incapacidad" para solucionar el problema de vivienda.

A su juicio, se "corre el riesgo" de convertirla "en un privilegio reservado a los de fuera, salarios elevados o segundas residencias".

Hernando ha reclamado que se tomen medidas y se apliquen con "eficacia" --lo ha hecho en el caso de las viviendas vacacionales-- y ha manifestado que "no se puede aceptar que una parte de la población quede excluida".

En cuanto a Vox, el diputado, Armando Blanco, ha dicho que Media "no estuvo a la altura" en la Comisión de Fomento sobre el Olucas Surf Center y ha definido su comportamiento entonces como una "pasada de frenada".

Pero no ha querido profundizar en el mismo debido a la "extrema gravedad" del actual momento político. A este respecto, ha desgranado diferentes asuntos de índole nacional y ha asegurado que "los ciudadanos piden altura de miras y nuestra obligación es tender puentes".

Finalmente ha opinado que "los socialistas son los mayores inútiles" en materia de vivienda: "no critiquen la gestión de otros para tapar su incompetencia", les ha dicho. Y ha sostenido que "las políticas del PSOE" han acarreado subidas tanto de los alquileres y como de la compra.