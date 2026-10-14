SODERCAN sondea este jueves con la embajadora de Angola oportunidades de negocio para las empresas cántabras

Cartel el Encuentro con la embajadora de Angola - SODERCAN

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) (www.sodercan.es) sondea este jueves, 15 de octubre, con la embajadora de Angola en España, Balbina Malheiros Dias da Silva, y la consejera económica de la Embajada, Emilia Almeida, oportunidades de negocio para las empresas cántabras en un encuentro empresarial que cuenta con la colaboración de Universidad Europea del Atlántico.

La jornada, tendrá lugar de 11.30 a 12.30 horas en la sala de exposiciones de la institución académica y va a permitir "conocer de primera mano" las posibilidades que ofrece el país, facilitar el contacto directo entre la delegación diplomática y el tejido empresarial de Cantabria e identificar posibles vías de colaboración, ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

Entre los ámbitos que presentan un mayor potencial de desarrollo en Angola se encuentran la agricultura, la pesca, las actividades agropecuarias y agroalimentarias, las tecnologías de la información y la comunicación, la industria transformadora, los transportes y las infraestructuras, la energía, los recursos mineros, la hostelería y el turismo, la salud, la producción de energía verde y la industria farmacéutica.

Las exportaciones de Cantabria a Angola alcanzaron los 516.960 euros en 2025, mientras que entre enero y julio de 2026 se situaron en 171.790 euros. En esos periodos se contabilizaron, respectivamente, 20 y 11 empresas cántabras exportadoras.

Según ha indicado SODERCAN, el intercambio comercial es todavía reducido y se concentra casi exclusivamente en las ventas de Cantabria al mercado angoleño. Las importaciones procedentes de Angola fueron nulas en 2025 y durante los siete primeros meses de 2026.

Entre los principales productos exportados por Cantabria figuran los relacionados con la fundición de aluminio, la carpintería de madera, metálica y plástica, la climatización y el mueble de cocina.

Estos datos muestran una presencia inicial de la industria cántabra en el mercado angoleño, especialmente vinculada a la construcción, el equipamiento y los suministros industriales, pero también evidencian margen para ampliar y diversificar las relaciones empresariales.

Las empresas interesadas pueden participar de forma gratuita previa inscripción a través del formulario habilitado en la web de SODERCAN y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es. Más información: internacional@sodercan.es

ACOMPAÑAR A LAS EMPRESAS EN SU EXPANSIÓN La sesión concluirá con un espacio de networking y es posible debido a la visita que la embajadora y la consejera económica realizan a Cantabria los días 15 y 16 de octubre con motivo de su participación en el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, que se celebra en Santander y que reúne a representantes diplomáticos, universitarios y organismos de cooperación de países hispanohablantes y lusófonos.

El encuentro se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autonómico para reforzar la presencia de los sectores productivos cántabros en los mercados exteriores, incrementar el número de empresas exportadoras de la región y acompañar a las compañías en su proceso de expansión internacional.