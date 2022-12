Sotoca reconoce que hay que "combatir" las listas de espera pero dice que ya se está "trabajando al máximo"

Pide "no confundir" a los ciudadanos porque lo urgente no se demora y señala que las listas son un problema "de todas las comunidades"



SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, ha reconocido que hay que "combatir" las listas de espera pero ha asegurado que "ya se está haciendo todo lo posible, trabajando al máximo", y "los profesionales también tienen un límite".

Además, ha señalado que las listas dependen de "muchos elementos complejos" que ha pedido "no mezclar" para "no confundir" a la ciudadanía, y ha aclarado que los procedimientos urgentes, como una intervención oncológica, "no tienen lista de espera".

"No es una patología que podamos hacer demorable. Con el cáncer no se puede esperar", por lo que priorizar este tipo de intervenciones, como se hace en hospitales como Valdecilla, Sierrallana o Laredo, "que están al máximo de su capacidad quirúrgica operando por la mañana y por la tarde, porque hay mucho cáncer que operar", también implica alargar la lista de otro tipo de procedimientos.

Y en otras ocasiones, además de las listas de espera que se generan cuando hay "dificultades para programar" una operación, hay casos en los que es el paciente el que decide esperar para operarse por circunstancias personales.

"Elementos complejos que es importante no mezclar para que la ciudadanía, que está preocupada por este asunto y es comprensible, no tenga desconfianza en un sistema que está haciendo todo lo posible y trabajando al máximo por intentar normalizar una situación que sigue siendo excepcional", ha dicho hoy Sotoca en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, después de que el PP haya presentado esta mañana una iniciativa parlamentaria para exigir soluciones ante las "escandalosas" listas de espera.

El gerente del SCS ha recordado que este año ha seguido habiendo contagios de Covid, con varias olas que "han impactado mucho" en los centros y la Atención Primaria, lo que también provoca que en "todas las comunidades" haya un "exceso de demora" en la atención.

Así, la intención de Sanidad es "combatir la lista de espera", que Sotoca reconoce que "hay que mejorar", y que "no se quede ningún quirófano sin abrir porque la Administración no pueda financiarlo".

De hecho, se ha optado por trabajar en los hospitales con horario extendido "todo lo que podamos", pero "los profesionales no pueden hacer una jornada ilimitada", ha insistido Sotoca, que ha hecho estas declaraciones en el Palacio de Festivales, donde ha acudido a la celebración del 30 Simposio Internacional de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD).