Susana Herrán y Paz de la Cuesta se perfilan como cabezas de lista al Congreso y al Senado del PSOE para el 29N

Susana Herrán y Paz de la Cuesta - EUROPA PRESS

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y la concejala de Santander y exdiputada regional, Paz de la Cuesta, son las favoritas de los militantes del PSOE de Cantabria para concurrir como candidatas del partido en las elecciones generales del 29 de noviembre en la circunscripción de Cantabria.

Así lo ha avanzado esta mañana, a preguntas de los medios de comunicación, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, que ha aclarado que, aunque esta votación realizada por la militancia, "no es vinculante", sí supone un "referente". "Para nosotros es muy importante tener la opinión de la militancia", ha apuntado.

Esta tarde, la Ejecutiva del partido hará una propuesta de listas al Congreso y al Senado y será el Comité Autonómico del PSOE, programado para este miércoles a las 19.00 horas, el que la ratifique.

Y ya el viernes 17, una Comisión Federal de Listas deberá darles el visto bueno a estas candidaturas y al día siguiente, sábado 18, habrá un Comité Federal Extraordinario del PSOE a nivel nacional el que las apruebe.

A la vista de los resultados de la votación, Casares ha destacado que la militancia del partido ha decidido apostar "por la experiencia, por perfiles comprometidos con el municipalismo, con lo público, con la Universidad pública, con el conocimiento y también perfiles con un compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores".

"Lo que sí que puedo decir es que los hombres y mujeres que encabecen nuestras listas y representen al PSOE en el Congreso y al Senado lo van a hacer con una clara vocación de compromiso con Cantabria, con mucho trabajo, esfuerzo, con una gran honestidad y siempre representando esos valores de progreso del Partido Socialista", ha dicho.

Casares también ha indicado que las candidaturas supondrán "un paso valiente de renovación" del proyecto político del partido con el objetivo de "seguir teniendo la confianza mayoritaria de la ciudadanía y que Cantabria se sume al progreso que queremos para España".

El líder socialista ha subrayado lo "trascendental" que es la convocatoria de las elecciones generales, una cita con las urnas en las que los españoles se tendrán que "posicionar sobre el futuro y la oportunidad de seguir avanzando con un Gobierno progresista como hemos tenido estos años".

"Que piensen las personas en subir el salario mínimo, en revalorizar las pensiones públicas en crear derechos de ciudadanía, como el Ingreso Mínimo Vital, o en seguir apostando y cumpliendo con Cantabria con todas esas grandes infraestructuras que durante mucho tiempo hablábamos de ellas y ahora ya son una realidad", ha señalado.

Casares ha realizado estas declaraciones, en declaraciones a los medios de comunicación, realizadas tras imponer, en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, las Medallas al Merito de la Protección Civil que el Gobierno de España ha concedido al Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander, al Equipo ROCA de la Guardia Civil y a la Asociación Unidad Canina de Rescate y Salvamento.

SUSANA HERRÁN Y PAZ DE LA CUESTA

Susana Herrán es alcaldesa de Castro Urdiales desde 2019, convirtiéndose en la primera mujer al frente de este Ayuntamiento. Además, forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Cantabria, donde es vicesecretaria general y de Política Municipal.

Por su parte, Paz de la Cuesta es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria. En la legislatura 2019-2023 ha sido diputada en el Parlamento regional y en la actualidad es concejala del partido en el Ayuntamiento de Santander.

Dentro de la Ejecutiva, es secretaria de Universidades, Ciencia e Innovación. También es presidenta de la Fundación Matilde de la Torre.