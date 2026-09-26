Susinos es nombrada Cofrade de Honor de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana

Distinguidos en la celebración del XI Gran Capítulo de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha sido nombrada Cofrade de Honor de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana, un reconocimiento al que se suma para "proteger y divulgar una tradición tan profundamente ligada" a la comarca lebaniega.

Además, ha sido distinguido como 'Vinatero Mayor' el exatleta y medallista olímpico cántabro Juan Manuel Abascal.

Susinos ha recibido este nombramiento en el transcurso de la IX Fiesta de la Vendimia y el XI Capítulo de la Cofradía, que ha tenido lugar este sábado en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.

Ha recogido la distinción "con humildad y enorme emoción" por compartir "lo que representa lo mejor de esa tierra: el esfuerzo, la tradición, el arraigo y el orgullo de quienes han sabido mantener vivo, generación tras generación, el patrimonio de esta comarca".

La consejera ha agradecido un título que considera un "enorme privilegio" pues, según ha destacado, "pocas cosas tienen tanto valor como el reconocimiento de quienes aman y defienden su tierra".

Asimismo, ha trasladado que, dada "la gran responsabilidad" que implica para ella formar parte de esta Cofradía, se compromete a llevar el nombre de Liébana, el valor de sus vinos y de su orujo, y el trabajo de tantas personas que mantienen viva esta tradición "allá donde esté" pues, a su juicio, "defender nuestros productos de calidad es defender el paisaje, la cultura el medio rural y las oportunidades de la comarca".

VINOS DE LIÉBANA

Para la titular de Desarrollo Rural, que ha estado acompañada del alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, la comarca lebaniega es "una tierra única, una tierra de montañas, de valles y de esfuerzo" que ha permitido desarrollar productos de alta calidad como los vinos y el orujo, cuyas viñas "no se encuentran en grandes llanuras ni en terrenos fáciles, sino en laderas, en parcelas pequeñas, en rincones donde cada labor exige esfuerzo y dedicación", ha valorado.

Por ello, ha alabado a los lebaniegos, a quienes se ha referido como "personas que han sabido aferrarse a su tierra, superar dificultades y conservar un legado que hoy forma parte de la identidad de Cantabria", ya que detrás del vino y orujo "hay personas, familias, historias y generaciones".

Susinos ha aprovechado su intervención para reafirmar el compromiso del Gobierno de Cantabria con este sector y con todas las personas que hacen posible que las tradiciones "tengan presente y, sobre todo, tengan futuro", y ha agradecido a la Cofradía su labor en favor de la conservación de este legado cultural y gastronómico. Finalmente, ha concluido con un brindis.

El acto, en el que también han sido nombrados cofrades de honor Alfonso Gutiérrez Roiz, Antonio Lombardía Crespo y José Manuel Abascal, ha contado con la presencia del presidente de honor de esta Cofradía, Juan Manuel Gómez Bedoya.

Además, ha reunido a 24 cofradías, tanto de Cantabria como de otras comunidades autónomas, representantes de varias empresas bodegueras de la zona y numeroso público que se ha sumado a esta tradicional jornada festiva de la capital lebaniega.

También ha asistido en el acto Carlos Martín Cosme, presidente de la Confederación Europea de Cofradías Enogastronómicas.

En torno a la IX Fiesta de la Vendimia y el X Capítulo de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y el Vino de Liébana se han llevado a cabo numerosos actos entre los propios de la Cofradía, combinados con actividades para todos los públicos, que han tenido como escenario tanto el Centro de Estudios Montañeses como las calles de Potes y la carpa de La Serna, tales como los tradicionales desfiles, actuaciones musicales, comidas de hermandad, y degustaciones, entre otros.

COFRADÍA DEL AGUARDIENTE DE ORUJO Y VINO DE LIÉBANA

La Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana es una agrupación tradicional dedicada a proteger, ensalzar y promocionar los caldos, los aguardientes y la cultura vitivinícola de la comarca lebaniega.

Ubicada en Tama (Castro Cillorigo) tiene por finalidad difundir la calidad del orujo y del vino con sello lebaniego, fomentando el turismo, las tradiciones y la gastronomía local en eventos y ferias regionales y nacionales, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.